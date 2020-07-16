به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید باباخانی در نشست با مدیر کل و رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی استان اردبیل در خصوص ایام محرم و انتخابات کانون مداحان، در سخنانی، استان اردبیل را جایگاه اصلی عزاداری ماه محرم در کشور عنوان کرد و گفت: طبق مشاهدات و گزارش‌ها حاصله، برنامه‌های ماه محرم اردبیل از هشتم ذیحجه الحرام هرسال آغاز می‌شود و این امر در هیچ جای کشور وجود ندارد و این نشانگر ارادت و محبت خاص اهالی اردبیل به آستان مقدس اباعبداله الحسین (ع) است و بایستی در غنا بخشی و توسعه محتوایی برنامه‌های این استان بیش از پیش تلاش کنیم.

وی از تشکیل اولین ستاد ملی محرم در کشور خبر داد و گفت: برای نخستین بار ستاد ملی محرم از هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد تا با تصمیماتی که گرفته می‌شود، برنامه‌های ماه محرم امسال را بنا به شرایط به‌وجود آمده از انتشار ویروس کرونا و ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی به نحو مطلوب و بدون آسیب برگزار شود.

مدیر کل تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی، توجه به سلامت معنوی و جسمی مردم را اولویت اصلی در اجرای برنامه‌های ماه محرم امسال عنوان کرد و اظهار داشت: در اجرای برنامه‌های عزاداری ماه محرم امسال قصد ما بر این است که سلامتی مردم حفظ شود و با رعایت تمام موارد و پروتکل‌های بهداشتی، برنامه‌های سالم به‌دور از هر گونه آسیب و مشکل برگزار کنیم لذا بایستی با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه بهداشتی، امنیتی و اجرایی مقدمات کار را فراهم کنیم و بستر مناسبی را برای برگزاری برنامه‌های ماه محرم فراهم کنیم.

حجت‌الاسلام باباخانی با بیان اینکه سلامت روحی و معنوی جامعه مدیون ماه محرم است، خاطر نشان کرد: مردم در آستانه ماه محرم طبق درخواست‌هایی که از سازمان تبلیغات اسلامی داشته اند مشتاق اجرای برنامه‌های عزاداری ماه محرم هستند اما به‌لحاظ موقعیت کنونی جامعه و توجه جدی به عدم حضور مردم در اجتماعات و مناطق پرازدحام، نیاز به سیاست‌های اجرایی و رسانه‌ای مناسب و منطقی برای برنامه‌های محرم داریم که بتوانیم به نحو شایسته نیاز مردم را پاسخ دهیم.

وی توجه به زیست بوم مناطق در اجرای برنامه‌ها را مهم عنوان کرد و افزود: رصد نیازها و سیاست‌های بومی هر منطقه در اجرای موفق برنامه‌ها بسیار حائز اهمیت است و اگر به درستی انجام شود خروجی و نتایج بهتری از برنامه‌ها خواهیم گرفت.

مدیر کل تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی، با بیان اینکه امسال محرم پراشک داریم، نوحه خوانی را به‌عنوان یک ابزار تبلیغی موفق در مباحث دینی عنوان کرد و افزود: توسعه برنامه‌های نوحه خوانی در مناطق مختلف باعث انتقال مفاهیم و ارزش‌های دینی در اذهان مردم شده و عقاید مذهبی را در باورهای عمومی تقویت می‌کند لذا لازم است محتوا بخشی و توجه به غنای نوحه خوانی، در اولویت قرار گیرد.

حجت‌الاسلام باباخانی در بخش دیگری از سخنانش، به انتخابات کانون مداحان اشاره کرد و افزود: ارتقای کارایی کانون مداحان هدف اصلی ما از انتخابات است که با اجرای صحیح و به‌دور از تنش‌های احتمالی می‌توانیم به این هدف نائل شویم.

وی تعیین چارچوب و راهبردهای اجرایی از سوی مرکز را نقشه راه برنامه‌های اجرایی استان‌ها عنوان کرد و افزود: هر استان بنا به زیست بوم منطقه خود، می‌تواند در ساماندهی مداحان توجه و دقت لازم را داشته باشد و مداحان شاخص را شناسایی و در تقویت آنها تلاش کند.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در سخنانی، انسجام برنامه‌های فرهنگی و دینی را اساس موفقیت در امر تبلیغ عنوان کرد و افزود: در استان اردبیل طبق برنامه ریزی های انجام شده و تصمیمات اتخاذی در کارگروه‌های تخصصی، تمهیدات لازم برای اجرای بهتر برنامه‌های عزاداری ماه محرم امسال اندیشیده شده تا با رعایت کامل موارد بهداشتی، مراسم تعزیه اباعبدالله الحسین (ع) در سراسر استان اردبیل به نحو احسن اجرا شود.

وی به ارائه مدل الگوی قابل اجرا ویژه ماه محرم امسال بنا به شرایط کرونایی، اشاره کرد و افزود: عزاداری ماه محرم امسال در اردبیل تعطیل نخواهد شد اما با جدیت کامل در رعایت موارد بهداشتی تلاش خواهیم کرد تا برنامه‌های مناسب در محیط و شرایطی سالم به مردم ارائه دهیم.

در این نشست حامد علامتی، مدیر کل امور مجلس و استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی کشور، در سخنانی بر ضرورت تعامل سازمان تبلیغات اسلامی با نمایندگان مجلس تاکید کرد و افزود: تعامل با نمایندگان استان، باید به نفع سازمان و ارزش‌های جمهوری اسلامی باشد تا در پیشبرد اهداف والای انقلاب مؤثر باشد.

وی از دیدار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با نمایندگان اردبیل در روزهای آتی خبر داد و افزود: در این دیدار سعی خواهیم کرد موانع موجود در سطح استان در راستای مباحث فرهنگی و دینی برطرف شود. در حقیقت از ظرفیت نمایندگان برای ارتقای جایگاه تبلیغات اسلامی به‌عنوان نهاد دینی و در عین حال برای تقویت حوزه نمایندگی نمایندگان استفاده کنیم تا در نهایت سهولت و صحت در امر قانونگذاری، کارهای ارزشمندی ارائه شود.