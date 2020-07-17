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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۷:۴۲

با انتشار پیامی در توئیتر؛

طالبان آمریکا را به نقض تعهدات در توافق صلح متهم کرد

طالبان آمریکا را به نقض تعهدات در توافق صلح متهم کرد

گروه طالبان با انتشار پیامی آمریکا را به نقض تعهدات خود در توافق صلح متهم و اعلام کرد: حملات هوایی آمریکا برای طالبان غیرقابل قبول است و آن را محکوم می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه طالبان با انتشار پیامی آمریکا را به نقض تعهدات خود در توافق صلح متهم کرد.

این پیام را «سهیل شاهین»، سخنگوی رسمی دفتر سیاسی طالبان در حساب توئیتری خود اعلام کرده و در این ارتباط نوشته است: نیروهای آمریکایی با اجرای چندین حمله پهپادی در مناطق غیر جنگی در استان‌های هلمند، غزنی و زابل مرتکب نقض توافق نامه شده است.

سخنگوی دفتر طالبان در دوحه قطر همچنین در پیام خود گفته است: حملات هوایی آمریکا برای طالبان غیرقابل قبول است و آن را محکوم می‌کنیم.

بر اساس توافقنامه که میان آمریکا و طالبان برای خاتمه جنگ در افغانستان امضا شده، تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان طی ۱۳۵ روز باید به تعداد ۸۶۰۰ نفر کاهش یابد.

در این توافق صلح که در دوحه امضا شده، طرفین همچنین حملات متقابل را متوقف خواهند کرد، اما به تازگی نیروهای آمریکایی مناطقی از هلمند، غزنی و زابل را از طریق پهپاد هدف حملات هوایی قرار داده‌اند.

کد مطلب 4975851

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