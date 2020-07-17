محمد موقری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نتیجه تست کرونای ۱۲ نفر از بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان مثبت شده است.

وی ادامه داد: احتمالاً یکی از بازیکنان مبتلا به کووید ۱۹ شده و در تمرینات سایر افراد تیم نیز درگیر این بیماری شده اند.

موقری پور با اشاره به مشخص شدن نتیجه نهایی آزمایشات و اعلام آن به باشگاه گل گهر گفت: پزشک تیم در جریان جزئیات قرار دارد و باید اقدامات لازم برای قرنطیه افراد مبتلا را انجام دهند.

شنیده می‌شود نتیجه تست کرونای مجید جلالی سرمربی این تیم هم مثبت شده است.

بر این اساس با مثبت شدن نتیجه تست کرونای ۲۵ درصد از بازیکنان گل گهر، احتمال لغو بازی گل گهر و شاهین بوشهر که قرار بود ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان برگزار شود، وجود دارد.