همراهی مجلس و دولت برای مهار تورم افسار گسیخته ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نمازجمعه این رشت در مصلای امام خمینی (ره) با اشاره به اوج گیری دوباره ویروس کرونا از همه مردم خواست تا پروتکل‌های بهداشتی و توصیه‌های پزشکی را رعایت کنند.

وی در ادامه با اشاره به ۲۷ تیر ماه سالروز قبول قطعنامه ۵۹۸ توسط سازمان ملل برای خاتمه جنگ تحمیلی، افزود: امام خمینی پذیرش این قطعنامه را مصداق خوردن جام زهر توصیف کردند.

امام جمعه رشت با بیان اینکه متأسفانه تاکنون پذیرش این قطعنامه برای مردم واکاوی نشده است، گفت: باید مشخص شود چه کسانی جام زهر را به امام (ره) نوشاندند و این امر روزی واکاوی خواهد شد.

وی در ادامه به سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و روز ازدواج اشاره و تصریح کرد: انجام ازدواج در دین اسلام امر مهمی است. ازدواج مایه آرامش روح و روان جوان شده لذا باید شرایط و بستر مناسب برای ازدواج آسان و به دور از تجملات برای جوانان فراهم شود.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد سخت شدن ازدواج برای جوانان بوده‌ایم، بیان کرد: تعیین مهریه سنگین، هزینه‌های سرسام آور و چشم و هم چشمی متأسفانه سبب شده تا جوانان به دنبال ازدواج نباشند.

توطئه دشمن برای ضربه زدن به رابطه ۱۰۰۰ ساله ایران و چین

وی با اشاره به اینکه عده‌ای تصور می‌کنند می‌توانند با تعیین مهریه‌های سنگین مانع طلاق شد، ادامه داد: اخلاق و دین عوامل بازدارنده طلاق هستند.

امام جمعه رشت در ادامه با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب نسبت به مجلس یازدهم، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند که مجلس یازدهم قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجلس دوران انقلاب محسوب می‌شود و این امر به دلیل حضور جوانان، نیروهای انقلابی و نیروهای با انگیزه و پرتوان محقق شده است.

آیت الله فلاحتی خواستار همراهی مجلس با دولت برای حل مشکلات جامعه و مردم شد و ادامه داد: امروز وجود تورم افسارگسیخته از مشکلات جامعه است که باید با همکاری همه ارگان نظام کنترل شود.

وی در ادامه با اشاره به قرار داد ۲۵ ساله همکاری با چین و توطئه دشمنان به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا برای ضربه به ارتباط ایران و چین، افزود: رابطه ایران با چین قدمتی هزار ساله دارد، در این رابطه ایران مستعمره چین نشد زیرا شرقی‌ها استعمارگر نیستند.

امام جمعه رشت همچنین به کاهش ارزش پول ملی نیز اشاره و با بیان اینکه گرانی‌های بی منطق مرد را آزار می‌دهد، گفت: دستگاه‌های نظارتی در این زمینه باید تلاش بیشتری داشته باشند.

وی ملت ایران را مردمی انقلابی توصیف کرد که قدرت‌های سلطه جو استقلال این ملت و نظام را نمی‌پسندند، اظهار کرد: معیشت در حال حاضر سخت شده لذا مسئولان باید فعالیت‌های جناحی و حزبی را کنار گذاشته و به فکر مردم باشند.