سران سه قوه به فریاد قشر آسیب پذیر جامعه برسند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علمالهدی در بیستمین هفته برگزار نشدن نماز جمعه در مشهد مقدس گفت: در تاریخ بشر تا به امروز، جریانهای استکباری در هر زمانی به وجود آمدند، در ابتدای ظهور و بروزشان در چشمها جلوه کردند و انسانهایی که تحت سلطه و حاکمیت مستکبران زندگی میکردند، چنین میپنداشتند که استکبار، یک جریان قطعی و دائمی غیرقابل از بین رفتن است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه استکبار، کوه یخ آب شدنی است، افزود: در ۳۰ تیر ۹۸، رزمندگان ما پهپاد آمریکایی را بالای خلیجفارس زدند، این پهپاد دو خصوصیت داشت، یکی اینکه دیده نشود و ماهوارهها نتوانند آن را تشخیص بدهند و خاصیت دوم اینکه کسی نتواند این پهپاد را روی هوا بزند، رزمندگان ما هم دیدند، هم تشخیص دادند و هم زدند!
وی به یک سال تحقیر و تضعیف آمریکا در دنیا اشاره کرد و ادامه داد: در جریان ترور قهرمان ملی ما، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، رزمندگان ما، «عین الاسد» بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه را با چند موشک شخم زدند، تجهیزات نظامیاش را از بین بردند، بیش از ۳۰، ۴۰ نفر از افراد در آنجا نابود شدند البته حتی رقم کشتهها را تا ۲۰۰ نفر نیز نقل کردهاند، اما باز آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکند و عکسالعملی نشان دهد.
امام جمعه مشهد با اشاره به حادثه اخیر مربوط به ناو بزرگ آمریکایی که بسیار مجهز بود، افزود: این ناو به گفته بسیاری از کارشناسان سیاسی، با حرکتی عمدی و خرابکاری بهوسیله آمریکاییهایی که از این حکومت استکباری به تنگ آمده بودند، آتش گرفت، سوخت و حتی خود آمریکا، قدرت خاموش کردنش را نداشتند.
وی با اشاره به بین رفتن استکبار در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: زمینهسازی ظهور امام زمان (عج) تکلیف ماست اما اصل حرکت جهانیسازی را خود حضرت انجام میدهند.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیپاسخ ماندن فراخوانهای پیادهنظام آمریکا، اظهار کرد: یک عده از این روسپیهای سیاسی آمریکایی که از منافقین هستند، به فکر افتادهاند در کشور تخریبی ایجاد کنند تا به خیال خودشان این تحقیر آمریکا را جبران کنند، لذا فراخوانهایی دادند اما مردم هوشیار و ما و جوانان اندیشمند ما بههیچوجه فریفته نشدند، حرکتی صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه گرانیهای بیمنطق قابلحل است، ابراز کرد: خیلی از مسائلی که بهعنوان گرانی مردم ما را مستأصل کرده، ربطی به نرخ دلار و طلا ندارد. چرا بهصرف اینکه امروز قیمت دلار بالا رفته و نهاده دامی باید با این دلار از خارج وارد شود و آنهم ندارند، یک مرتبه مرغ و گوشت و لبنیات گران میشود؟
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تورم و مشکلات اقتصادی و مسکن جای خود اما آنچه مردم ما را از نظر معیشت روزمره به تنگ آورده، این گرانی بیمنطق هست به فرمایش مقام معظم رهبری، این مشکلات راهحل دارد.
وی بیان کرد؛ سران سه قوه به فریاد افراد آسیبپذیر و قشر مستضعف و عزیزانی که سه چهار ماه است در بلای کرونا بیکار شدند، درآمد ندارند و زندگیشان تأمین نمیشود، برسند و این گرانی بیمنطق را حل و طوری عمل کنند که مردم وفادار و پایمرد ما در برابر این نظام که مرد و مردانه مقاوم ایستادند، کمتر آسیب ببینند و کمتر تحتفشار باشند.
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