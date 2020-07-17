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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۰۸

هفته بیست و پنجم لیگ برتر؛

دربی خودروسازان بدون برنده ماند/ توقف نساجی مقابل نفت مسجد سلیمان

دربی خودروسازان بدون برنده ماند/ توقف نساجی مقابل نفت مسجد سلیمان

دیدار تیم‌های فوتبال سایپا با پیکان و نساجی با نفت مسجد سلیمان با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم از هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال و از ساعت ۲۱ امروز جمعه تیم های فوتبال سایپا و پیکان برگزار کننده دربی خودروسازان بودند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل برگزار شد.

در این مسابقه که در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار شد، نادر محمدی و جلال الدین علیمحمدی به خاطر شدت آسیب دیدگی در دقیقه ۵۷ به بیمارستان منتقل شدند. 

سایپا با این تساوی ۲۳ و پیکان ۲۲ امتیازی شد تا به ترتیب در رده های ۱۳ و ۱۴ جدول قرار بگیرند. 

در دیگر بازی همزمان، تیم های نساجی و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه وطنی قائمشهر به مصاف هم رفتند. جدال شاگردان محمود فکری در نساجی با شاگردان مهدی تارتار در نفت برنده نداشت.

در دقیقه ۶۷ بازی، میثم نقی زاده بازیکن نفت با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد. 

نفت مسجد سلیمان با این تساوی ۳۳ و نساجی ۲۸ امتیازی شد. 

کد مطلب 4976217

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