«بنی گانتز» خواهان به تعویق افتادن طرحِ الحاق کرانه باختری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، دو تن از اعضای کابینه رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلام کردند که شریک اصلی و مهم «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کابینه ائتلافی از این رژیم می‌خواهد که اجرای طرح الحاق کرانه باختری اشغالی را به زمان دیگری موکول کرده و در عوض بر بهبود شرایط شهرک نشینان یهودی و فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی تمرکز کند.

«بنی گانتز» میانه رو و ژنرال سابق ارتش اسرائیل با نتانیاهو محافظه کار توافق کردند که از یکم ژوئیه گفتگو در مورد الحاق را آغاز کنند اما این طرح در حال حاضر به دلیل شیوع مجدد ویروس کرونا به حاشیه رفته است.

گانتز می‌گوید که بحران سلامتی کنونی باید بر هرگونه اقدام در کرانه باختری که ممکن است باعث برافروختن آتش مناقشه با فلسطینیان شود، مقدم باشد.

شایان ذکر است که کرانه باختری اشغالی بخشی از سرزمین‌های اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی در جریان جنگ خاورمیانه در سال ۱۹۶۷ است.

این امکان وجود دارد که نتانیاهو به تنهایی حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری و دره استراتژیک رود اردن را اعلام کند. با این حال بیم و بی اعتمادی گانتز تلاش‌های اسرائیل را برای معرفی جبهه‌ای متحد جهت الحاق کرانه باختری بیش از پیش پیچیده ساخته است.