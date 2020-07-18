مشکلات جامعه کارگری پیش از بحران باید حل شود

آیت اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باید مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان به درستی شناسایی و به موقع حل شود در غیر این صورت جامعه دچار بحران و مشکلات بیشتر می‌شود.

نماینده کارگران استان قزوین در شورای عالی کار افزود: انتظار داشتیم مصوبه دولت در خصوص اصلاح حقوق و مزایای کارگران حداقل همزمان با هفته تأمین اجتماعی ابلاغ و عملیاتی شود هر چند در جلسات شورای عالی کار در بررسی این موضوع به توافق خوبی رسیدیم که این امر نشان دهنده اختلاف کم بین جامعه کارگری و کارفرمایی بود اما دولت مخالفت کرد.

اسدی بیان کرد: در جلسات مشترک بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت قرار بود حداقل مزد کارگران افزایش پیدا کند نه متعلقات آن چرا که بخش جانبی جامعه بازنشستگان را در بر نمی‌گرفت و به نوعی در حق بازنشستگان اجحاف بود.

نماینده کارگران استان قزوین در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: واقعیت این است میزان افزایش مزد و اصلاحیه آن مورد رضایت جامعه کارگری نبوده و نیست اما با توجه به بروز ویروس کرونا و همچنین تحریم‌ها این نگرانی وجود دارد که امکان پرداخت‌ها وجود نداشته باشد.

وی افزود: از کارفرمایانی که در شرایط سخت تحریم و کرونا با جامعه کارگری همراهی کردند تشکر می‌کنیم و از صنعتگرانی که علی رغم اینکه در تولید مشکل نداشتند ولی کارگران را تعدیل و یا دچار مشکل کردند گله مند هستیم.

این فعال کارگری استان تاکید کرد: تمام هدف ما در خصوص مباحث حقوق و مزایا تحقق عدالت حقوقی در کشور است.

اسدی با طرح این سوال که چرا حقوق کارمندان افزایش پیدا کرده اما حقوق کارگران متناسب با شرایط کنونی نیست گفت: در حال حاضر هزینه زندگی هر خانوار در کشور حدود شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده که مبنای حقوق بازنشستگان فقط ۳۲ درصد و کارگران ۴۰ درصد هزینه خانواده‌ها تأمین می‌شود که این وضعیت باید جبران شود.

نماینده کارگران استان قزوین در شورای عالی کار افزود: جامعه کارگری و بازنشستگان انتظار دارند با توجه به شرایط بسیار سختی که برای این دو قشر به دلیل رشد تورم و افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها به وجود آمده بتوانیم حداقل بخشی از مشکلات را با همدلی حل کنیم.

وی تاکید کرد: ظرفیت تحمل کارگران و بازنشستگان اندازه دارد و اگر مشکلات این قشر مورد توجه قرار نگیرد به مرحله انفجار خواهیم رسید.

اسدی گفت: نباید همه مشکلات به جامعه کارگری و بازنشستگان تحمیل شود و در این میان لازم است مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان به درستی شناسایی و به موقع حل شود در غیر این صورت جامعه دچار بحران می‌شود.