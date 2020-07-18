تداوم هوای پایدار در گیلان/ دما افزایش می یابد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی غالباً پایدار در منطقه است، اظهار کرد: بر اساس الگوهای حاکم بر نقشه‌های هواشناسی شاهد روند افزایش محسوس دمای هوا تا سه شنبه هفته جاری در استان گیلان خواهیم بود.

وی افزود: در این مدت گاهی با تقویت ناپایداری‌های موقت به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، افزایش ابر، رگبار پراکنده و رعد و برق نیز دور از انتظار نخواهد بود.

دادرس با بیان اینکه آسمان استان گیلان برای امروز در اکثر نقاط صاف تا نیمه ابری، همراه با وزش باد، افزایش ابر، رگبار، رعد و برق پراکنده پیش بینی شده است، گفت: ارتفاع موج دریا نیز ۶۰ سانتی متر بوده که در برخی از ساعات برای شنا با احتیاط مناسب است.

وی ادامه داد: روز یکشنبه نیز برای استان گیلان آسمان صاف تا نیمه ابری، همراه با افزایش نسبی دما، وزش باد، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده پیش بینی شده است.

دادرس با اشاره به وضعیت شهر رشت مرکز استان گیلان، افزود: آسمان شهر رشت نیز در حال حاضر صاف تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی شده است. بیشینه دمای هوای رشت نیز ۳۴ درجه سانتیگراد است.