ایجاد هزار مرکز نیکوکاری در استان تهران/ تدوین۶طرح مبتنی بر نیاز

شهرام فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از برنامههای کمیته امداد ایجاد مراکز نیکوکاری در محلات و مساجد است گفت: برنامه روزیهای لازم را انجام دادیم تا بتوانیم مراکز نیکوکاری را در محلات و صنوف مختلف فعال کنیم تا کمکهای مردمی به نیازمندان هر محله ارائه شود.
وی گفت: در این شکل از فعالیتها کمک و خدمات به نیازمندان راحتتر انجام میشود و نیازمندانی که در محلات مختلف شناخته شدهاند میتوانند به راحتی و بدون پروسه خاصی کمکها را دریافت کنند.
رئیس شبکههای مردمی کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۹۸ مرکز نیکوکاری در استان فعال است تاکید کرد: قصد داریم تا پایان سال تعداد مراکز نیکوکاری را به هزار مرکز برسانیم. برنامه ریزیهای لازم انجام شده تا در ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت یک مرکز ایجاد شود.
فلاح در خصوص فعالیت مراکز تخصصی نیکوکاری افزود: در حال حاضر مراکز نیکوکاری در حوزههای تخصصی با کمیته امداد همکاری کنند به طوری که یک مرکز فقط در راستای تجهیزات پزشکی و مرکز دیگر در راستای نرمافزار فعالیت میکند.
وی با اشاره به اینکه اولویت اول نیازمندان مسکن است گفت: مراکز نیکوکاری بیشتر در خصوص تأمین جهیزیه، معیشت، بهداشت و درمان، اقدامات فرهنگی و آموزشی و همچنین طرحهای خودکفایی فعالیت میکنند و ما با توجه به این موضوع ۶ طرح مبتنی بر نیاز را برنامهریزی کردهایم.
رئیس شبکههای مردمی کمیته امداد استان تهران ادامه داد: تجربه نشان داده که اگر کار مردم را به خودشان واگذار کنیم اقدامات بسیار مؤثری انجام میدهند به همین دلیل مراکز نیکوکاری در محلات راه اندازی شدهاند.
نظر شما