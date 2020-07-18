به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون قربانی با تبریک فرارسیدن هفته تأمین اجتماعی گفت: بیمه اجتماعی از محوری‌ترین موضوعات در فرآیند توانمندسازی مددجویان است که در قوانین بالادستی کمیته امداد بر تقویت و توسعه آن تاکید شده است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد از سال ۸۴ طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه اجتماعی را برای مجریان طرح‌های اشتغال تقبل کرده است، گفت: از سال ۸۹ زنان سرپرست خانوار شهری هم تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند و حدود ۲۴۰ هزار از زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح‌های اشتغال از خدمات بیمه اجتماعی برخوردار شدند.

قربانی افزود: همچنین تا پایان سال ۹۰ حدود ۱۴۰ هزار خانوار از زنان سرپرست خانوار روستایی هم بیمه شدند و حق بیمه آنها توسط کمیته امداد پرداخت می‌شد.

مدیرکل بهداشت و بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه‌ها در بین مددجویان کمیته امداد در حال افزایش است، گفت: امروز برخی مددجویان به مرز بازنشستگی رسیده‌اند و این بازنشستگی بر مبنای سینا تکمیل ۱۰ سال سابقه بیمه است.

قربانی با تاکید بر اینکه بیمه‌شدگان کمیته امداد از تمام ظرفیت‌های تأمین اجتماعی ناشی از فوت، بازنشستگی و از کارافتادگی برخوردار می‌شوند، اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۲ هزار نفر از بیمه‌شدگان کمیته امداد به دلایل مختلف از جمله از کار افتادگی یا بازنشستگی، به چرخه مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی وارد شده‌اند.

مدیرکل بهداشت و بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد تصریح کرد: یکی از برنامه‌های بالادستی امداد، توسعه ضریب نفوذ بیمه‌ها در بین مددجویان به عنوان یک فرهنگ است و اینکه بتوانیم تعداد خانوار بیمه شده را به یک میلیون خانوار برسانیم.