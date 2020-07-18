«بهلول» روی میز تدوین قرار گرفت/ آماده شدن برای حضور بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «بهلول» به نویسندگی و کارگردانی رضا امیری که زمستان سال ۹۸ در شهرستان شاهیندژ استان آذربایجان غربی تولید شده، به مرحله تدوین رسید.
این فیلم که با تهیهکنندگی مشترک رضا امیری و انجمن سینمای جوان ارومیه آماده شده است به روایت بخشی از زندگی چوپانی ۴۵ ساله به نام بهلول میپردازد که در یک اتفاق چند گوسفند صاحب کار خود را از دست میدهد. او برای فراهم کردن پول گوسفندان کاری انجام میدهد که کلیت داستان را با بحرانی جدی مواجه میکند.
بهلول ملکیان، مرتضی میرزایی، حمید مومنی، حبیب مومنی، ابراهیم مومنی، محمدحسن بیگی از جمله بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش میپردازند.
«بهلول» که روند تولید خود را در دوران کرونا و پیش از آن طی کرده است، برای شرکت در جشنوارههای مختلف داخلی و خارجی آماده میشود.
رضا امیری دانش آموخته آموزشگاه سینمایی آنکارا (A.S.A) بوده و پیش از این سه فیلم کوتاه «صوفی»، «تعطیلات» و «وحشی» را نیز کارگردانی کرده است.
از دیگر عوامل فیلم «بهلول» میتوان به حسین عبدی برنامهریز و مدیرتولید، حسن نجمآبادی پخشکننده، شاهین عراقی فیلمبردار، علیرضا صدقی صدابردار، رضا امیری تدوین و صداگذاری، سینا نصرتی موسیقی، امیر سلمانیان تدارکات و علی روحینژاد حمل و نقل اشاره کرد.
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