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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۴

تمرینات تیم والیبال آمل از روز یکشنبه آغاز می شود

تمرینات تیم والیبال آمل از روز یکشنبه آغاز می شود

تمرینات تیم والیبال لبنیات هراز آمل پس از ۱۰ روز تعطیلی از صبح روز یکشنبه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه هراز، محمد شعبان پور سرپرست تیم والیبال لبنیات هراز آمل درباره شروع تمرینات تیم گفت: با توجه به وضعیت قرمز کرونا و با تصمیم کادر فنی تمرینات را به مدت ۱۰ روز تعطیل کرده بودیم.

وی ادامه داد: پس از پایان زمان اعلام شده، صبح امروز  از تمامی بازیکنان و کادر فنی تست کرونا گرفته شد و پس از اعلام نتیجه آزمایش تمرینات از صبح یکشنبه از سر گرفته می‌شود.

سرپرست تیم والیبال هراز در پایان خاطرنشان کرد: سلامت تمامی بازیکنان و کادر فنی برای باشگاه در اولویت است و تمرینات تیم در دو نوبت صبح و عصر با رعایت پروتکل های بهداشتی و بدون حضور هوادار برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4976700
ساناز سلیمان آبادی

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