تمرینات تیم والیبال آمل از روز یکشنبه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه هراز، محمد شعبان پور سرپرست تیم والیبال لبنیات هراز آمل درباره شروع تمرینات تیم گفت: با توجه به وضعیت قرمز کرونا و با تصمیم کادر فنی تمرینات را به مدت ۱۰ روز تعطیل کرده بودیم.

وی ادامه داد: پس از پایان زمان اعلام شده، صبح امروز از تمامی بازیکنان و کادر فنی تست کرونا گرفته شد و پس از اعلام نتیجه آزمایش تمرینات از صبح یکشنبه از سر گرفته می‌شود.

سرپرست تیم والیبال هراز در پایان خاطرنشان کرد: سلامت تمامی بازیکنان و کادر فنی برای باشگاه در اولویت است و تمرینات تیم در دو نوبت صبح و عصر با رعایت پروتکل های بهداشتی و بدون حضور هوادار برگزار خواهد شد.