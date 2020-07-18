سختگیری بیشتر در اجرای استانداردهای مدیریت بار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، با بیان اینکه در هفته جاری میانگین دمای کشور ۳۴.۹ درجه بود، گفت: در هفته جاری، دما در برخی نقاط کشور از ۵۰ درجه نیز فراتر خواهد رفت که به دنبال آن احتمال افزایش شدید مصرف برق به دلیل تشدید استفاده از وسایل سرمایشی وجود دارد.
وی افزود: بررسیها نشانگر آن است که با هر یک درجه افزایش دما، یکهزار و ۵۰۰ مگاوات مصرف برق کشور بیشتر میشود که با در نظر گرفتن گرمتر شدن دمای کشور در این هفته، احتمالاً باید شاهد افزایش بین ۲۵۰۰ تا ۳ هزار مگاواتی مصرف برق باشیم.
این مقام مسؤول با بیان اینکه نوسانهای مکرر در مصرف برق و افزایش شدید مصارف، باعث استهلاک بیشتر نیروگاهها و تأسیسات صنعت برق میشود، ادامه داد: واقعیت آن است که اگر همه مشترکان در ساعتهای بین ۱۳ تا ۱۷ مصرف برق خود را تنها ۱۰ درصد کاهش دهند، هیچ مشکلی برای تأمین برق ایجاد نخواهد شد.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه تنها رعایت سه نکته در ساعتهای مذکور کافی است که از خطر خاموشی احتمالی عبور کنیم، اضافه کرد: بهترین راهکار برای کاهش مصرف به صورت فوری و جلوگیری از ایجاد محدودیت و خاموشی احتمالی، تنظیم درجه کولرهای گازی روی ۲۴ و استفاده از دور کند کولرهای آبی است.
وی درخصوص دیگر راهکار مؤثر در کاهش مصرف نیز گفت: همچنین مشترکان میتوانند استفاده از وسایل پرمصرف برقی را به پیش از ظهر و یا آخر شب موکول کنند. مشترکان با رعایت این نکات بسیار ساده که هیچ مشکلی را در آسایش آنها نیز ایجاد نمیکند، میتوانند علاوه بر کاهش مصرف برق خود، کمتر شدن مبلغ قبض برق خود را نیز شاهد باشند.
رجبی مشهدی با بیان اینکه توان تولید برق کشور حدود ۵۹ هزار مگاوات است، افزود: این در حالیاست که تا کنون ۵۷ هزار مگاوات تولید برق محقق شده است. با اعمال طرحهای تشویقی دولت برای کاهش مصرف برق، امسال در مصارف خانگی شاهد تنها ۱۵ درصد افزایش مصرف هستیم. اگر مردم اقدامات و پروتکلهای کم مصرفی را رعایت کنند میتوانیم تابستان امسال را به خوبی پشت سر بگذاریم.
رجبی مشهدی افزود: آن دسته از مشترکان که مصرف خود را ۱۰ درصد کاهش دهند حدود ۲۰ درصد کاهش هزینه صورتحساب شاملشان میشود، یعنی روی هم رفته به ازای هر ۱۰ درصد کاهش مصرف، ۲۰ درصد کاهش هزینه در صورتحساب اعمال خواهد شد.
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