سهمیه بنزین یکم مرداد در کارت سوخت شارژ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سهمیه بنزین خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها در ساعت صفر بامداد چهارشنبه اول مرداد ماه ۹۹ در کارت‌های سوخت شخصی شارژ خواهد شد.

در این ماه نیز مطابق ماه‌های گذشته ۶۰ لیتر سهمیه بنزین به کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی و ۲۵ لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها با نرخ ۱,۵۰۰ تومان واریز خواهد شد، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز می‌شود.

گفتنی است، سقف ذخیره سازی بنزین در کارت‌های سوخت از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش پیدا کرده است. همچنین سقف ذخیره کارت سوخت ۵۴۰ لیتر تعیین شده و اگر فردی تنها ۳۰ لیتر از این میزان را استفاده کرده باشد تنها ۳۰ لیتر مرداد ماه به آن شخص اختصاص داده می‌شود.