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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۳۰

با اعلام مقامات روسی؛

واکسن کرونا ساخت روسیه به زودی روانه بازار می شود

واکسن کرونا ساخت روسیه به زودی روانه بازار می شود

روسیه اعلام کرده که ممکن است زودتر از زمان مورد انتظار بتواند به واکسن موردنظر برای مقابله با کرونا دست یابد و احتمال دارد این واکسن به زودی تولید انبوه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «کریل دیمیتریو»، رئیس بنیاد روسی سرمایه‌گذاری‌های تحقیقی اعلام کرده که تحقیقات پیرامون واکسن روسی کرونا به خوبی به پیش می‌رود و ممکن است که مسکو زودتر از دیگر کشورها بتواند واکسن خود را به مرحله نهایی برساند و روانه بازار کند.

این مقام روسی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی توسعه و سرعت بیشتر روسیه در تحقیقات مرتبط با واکسن کرونا گفت: روسیه زیرساخت‌های متعددی برای تحقیقات واکسن دارد و باردیگر ما به دلیل دانشمندان و تحقیقات مان در زمینه واکسن در جایگاه نخست قرار خواهیم گرفت.

دیمیتریو همچنین در پاسخ به سوالی درباره اتهام زنی کشورهای غربی علیه مسکو در ارتباط با عملیات سایبری و هکری برای سرقت اطلاعات ساخت واکسن از انگلیس، کانادا و آمریکا گفت: اول از همه ما بسیار از شنیدن این خبر متعجب شدیم، چون این اتهام زمانی مطرح شد که ما از توسعه و پیشرفت تحقیقات مان در زمینه تولید واکسن کرونا خبر دادیم.

امروز همچنین «میخاییل موراشکو»، وزیر بهداشت روسیه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ثبت نخستین واکسن کرونا تولید شده در روسیه قرار است در ماه اوت (ماه آینده میلادی) انجام بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: آزمایش واکسن ساخته شده در پژوهشگاه اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گمالیا وابسته به وزارت بهداشت روسیه، نتایج خوبی داشته است.

گفتنی است روسیه تاکنون چندین واکسن کرونا ساخته و آزمایش بالینی یکی از واکسن ها به پایان رسیده و نخستین گروه از داوطلبان روس شامل ۱۸ نفر که واکسن کرونا به آنها تزریق شده بود روز پنجشنبه از بیمارستان دانشگاه سیچینوای مسکو مرخص شدند.

کد مطلب 4977066

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    نظرات

    • IR ۰۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      8 1
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      از پزشکان و دانشمندان و کلا علم بشر نا امید شدم هر لحظه ممکنه یک ویروس جدید ظهور کنه با این همه تکنولوژی زمان زیادی صرف تولید واکسن یا دارو شد حتی اگر با موفقیت تولید بشه.
    • IR ۰۷:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      21 6
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      الحمدلله خداروهزاران مرتبه شکر
    • حجت اله IR ۱۳:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      4 14
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      ویروس فقط توسط خلا از بین میرود وهرکاری برای جلوگیری از آن فایده ندارد با حالتی هوشمند ودگرگون شده دوباره میایدفقط نرسیدن هوا خوردن آب زیاد از آن جلوگیری میکند وآتش تنهااست مانندتخت جمشید وشهرسوخته
    • حجت اله IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      8 6
      پاسخ
      در جنگها تابوت عهد در جلو به وسط دشمن برده میشود دشمن هم به فکر طلا با دست زدن به تابوت آلوده میشد اسرائیل آنرا از کانلهازیر بیت مقدس گیرآورده است وویروس را شایع کرده است
    • یوسف IR ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      12 4
      پاسخ
      البته خدا کند ویروس دربرابر این واکسن مورد اثر قرار گیردواز بین برود وروسیه وچین حتما آنرا به ایران خواهند داد
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      18 3
      پاسخ
      توکل به خدا انشاالله که خدا خودش معجزه میکنه واکسن به خوبی عمل میکند
    • نسترن IR ۲۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      8 16
      پاسخ
      بابا از کجا معلوم چند سال دیگہ امریکا ویروسای وحشتناک تر از کرونا نسازہ این کشور دارہ قوانین و اخلاق علم زیست رو زیر پا می زارہ
    • ایلین IR ۰۸:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      10 1
      پاسخ
      ما باید با کرونا زندگی کینم چون دیگه ممکن نیس از بین بره خیلی اوضاع خرابه، حالا شاید خدا ی معجزه کرد، امیدوارم این واکسن به خوبی عمل کنه، الهی امین🙏🏻🙏🏻
    • ابوالفضل IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      6 1
      پاسخ
      ایشالا ک این دروغ راست باشه
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      2 0
      پاسخ
      خوبه
    • US ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
      3 0
      پاسخ
      این واکسن کی به دست مردم ایران میرسد؟

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