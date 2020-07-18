واکسن کرونا ساخت روسیه به زودی روانه بازار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «کریل دیمیتریو»، رئیس بنیاد روسی سرمایه‌گذاری‌های تحقیقی اعلام کرده که تحقیقات پیرامون واکسن روسی کرونا به خوبی به پیش می‌رود و ممکن است که مسکو زودتر از دیگر کشورها بتواند واکسن خود را به مرحله نهایی برساند و روانه بازار کند.

این مقام روسی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی توسعه و سرعت بیشتر روسیه در تحقیقات مرتبط با واکسن کرونا گفت: روسیه زیرساخت‌های متعددی برای تحقیقات واکسن دارد و باردیگر ما به دلیل دانشمندان و تحقیقات مان در زمینه واکسن در جایگاه نخست قرار خواهیم گرفت.

دیمیتریو همچنین در پاسخ به سوالی درباره اتهام زنی کشورهای غربی علیه مسکو در ارتباط با عملیات سایبری و هکری برای سرقت اطلاعات ساخت واکسن از انگلیس، کانادا و آمریکا گفت: اول از همه ما بسیار از شنیدن این خبر متعجب شدیم، چون این اتهام زمانی مطرح شد که ما از توسعه و پیشرفت تحقیقات مان در زمینه تولید واکسن کرونا خبر دادیم.

امروز همچنین «میخاییل موراشکو»، وزیر بهداشت روسیه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ثبت نخستین واکسن کرونا تولید شده در روسیه قرار است در ماه اوت (ماه آینده میلادی) انجام بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: آزمایش واکسن ساخته شده در پژوهشگاه اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گمالیا وابسته به وزارت بهداشت روسیه، نتایج خوبی داشته است.

گفتنی است روسیه تاکنون چندین واکسن کرونا ساخته و آزمایش بالینی یکی از واکسن ها به پایان رسیده و نخستین گروه از داوطلبان روس شامل ۱۸ نفر که واکسن کرونا به آنها تزریق شده بود روز پنجشنبه از بیمارستان دانشگاه سیچینوای مسکو مرخص شدند.