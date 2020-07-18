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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۳۳

در تماس تلفنی؛

وزرای دفاع روسیه وجمهوری آذربایجان درباره تنش در قفقازگفتگو کردند

وزرای دفاع روسیه وجمهوری آذربایجان درباره تنش در قفقازگفتگو کردند

وزیر دفاع روسیه با همتای جمهوری آذربایجانی خود در ارتباط با تحولات اخیر در منطقه قفقاز جنوبی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی شویگو»، وزیر دفاع روسیه در ارتباط با تحولات جاری در منطقه قفقاز جنوبی با «ذاکر حسنف»، همتای جمهوری آذربایجانی خود به صورت تلفنی گفتگو کرد.

گفته شده در خلال تبادل نظر میان دو طرف، تحولات اخیر در قفقاز جنوبی که منجر به درگیری و تنش مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان شد، مورد بررسی قرار گرفت.

منبع روسی در این ارتباط اعلام کرده که این تماس در ابتدا از سوی وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با هدف گفتگو با همتای روسی خود برقرار شده است.

موج جدید تنش و درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان با حمله نظامیان این کشور به منطقه مرزی «تووز» آذربایجان از روز یکشنبه آغاز شده و منجر به درگیری شدید در این منطقه مرزی شد.

در این درگیری‌ها، شماری از نیروهای دو طرف کشته یا زخمی شده‌اند.

کد مطلب 4977082

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