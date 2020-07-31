به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز جمعه اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور به مناسبت عید سعید قربان از آزادی ۵۰۰ زندانی دیگر طالبان خبر داده است.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این خصوص اعلام کرد: به مناسبت عید سعید قربان رئیس جمهور از تصمیم خود برای آزادی ۵۰۰ زندانی دیگر طالبان به عنوان یک اقدام مطلوب در راستای برقراری اعلام آتش بس ازسوی طالبان خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این خصوص آمده است: این افراد تا چهارم عید آزاد خواهند شد.

به گفته اشرف غنی، با آزادی ۵۰۰ زندانی باقیمانده؛ شمار زندانیان آزاد شده طالبان به ۵ هزار و ۱۰۰ نفر خواهد رسید.

گفتنی است، گروه طالبان سه شنبه هفته جاری در بیانیه ای از اعلام آتش بس ۳ روزه به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان خبر داد و به افراد خود اعلام کرد که در این مدت هیچ نوع عملیاتی را انجام ندهند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز از اعلام آتش بس ۳ روزه از سوی گروه طالبان استقبال کرده بود.

گفتنی است، دولت افغانستان و طالبان در آستانه آغاز برگزاری نشست بین‌الافغانی قرار دارند.