تصمیم عجیب سرمربی تیم فوتبال پارس برای دوری از حاشیه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پارس جنوبی جم ساعت ۲۰:۳۰ فردا شنبه در هفته بیست و هفتم رقابت های لیگ برتر فوتبال میزبان شاهین شهرداری بوشهر است.

باشگاه پارس جنوبی اعلام کرده است سیروس پورموسوی تصمیم به عدم حضور در نشست خبری آنلاین قبل از این دیدار گرفته است. در توضیحات مربوط به غیبت پورموسوی عنوان شده است وی برای جلوگیری از بروز حاشیه در این دیدار حساس چنین اقدامی را در دستور کار قرار داده است.

این در حالی است که نشست های خبری به دلیل شیوع بیماری کرونا بدون حضور خبرنگاران و بصورت آنلاین برگزار می شود اما باز هم پورموسوی ترجیح داده در آن شرکت نکند.

تیم فوتبال پارس جنوبی تاکنون با ۲۵ امتیار در رده یازدهم جدول قرار دارد و با شاهین ۱۸ امتیازی که در رتبه پایانی حضور دارد برای نیفتادن به لیگ دسته اول مبارزه خواهد کرد.