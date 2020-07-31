تکذیب اعدام ۵ اغتشاشگر در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عموی دادگستری استان اصفهان، محمدرضا حبیبی در پی انتشار مجدد اخبار کذب در خصوص اجرای حکم ۵ نفر از اغتشاشگران در اصفهان اظهار داشت: هیچ گونه تعیین وقتی برای اجرای حکم ۵ اغتشاشگر که تشریفات قانونی اجرای آن طی شده باشد، وجود ندارد.

وی افزود: بر این اساس اخبار منتشره در خصوص اجرای حکم ۵ نفر از اغتشاشگران در اصفهان از پایه و اساس کذب است.

گفتنی است در هفته گذشته نیز برخی از رسانه‌ها خبر از قطعی شدن حکم اعدام هشت نفر از اغتشاشگران سال‌های ۹۶ و ۹۸ داده بودند که توسط دادگستری استان اصفهان تکذیب شد.