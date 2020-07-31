۱۰۰ راس گوسفند در شهرستان سپیدان قربانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان سپیدان ظهر جمعه در این مراسم که در امتداد رزمایش کمک‌های مومنانه برگزار شد گفت: یکصد رأس گوسفند با ارزشی بالغ بر ۲۷۰ میلیون تومان توسط خیر محترم حاج عیسی صفار اهدا شده بود توسط نهاد امامت جمعه سپیدان ذبح شد.

حجت الاسلام عبدالرحمان موسوی انور افزود: ۶ ناظر بهداشتی از دامپزشکی استان و شبکه بهداشت و درمان و ۷ ناظر شرعی بر روند برگزاری این مراسم نظارت داشتند.

وی افزود: نظارت بر کشتار گوسفندان اهدایی هم در چند مرحله و با توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی ابلاغی صورت گرفت.

امام جمعه شهرستان سپیدان خاطر نشان کرد: گوشت‌های قربانی این مراسم پس از بسته طی امروز و فردا در هشت منطقه استان فارس بین ۲۵۰۰ خانوار نیازمند استان و اقشار آسیب دیده از کرونا توزیع خواهد شد.