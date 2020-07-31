بازی آسانی برابر نساجی نداریم/ با تمام توان برای پیروزی می جنگیم

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم پرسپولیس به نشست خبری پیش از بازی مقابل نساجی نرسید.

سرمربی پرسپولیس در این خصوص افزود: لازم می‌دانم از همه اصحاب رسانه بابت اینکه حضوری نمی‌توانم مصاحبه کنم عذر خواهی می‌کنم؛ هر چند که اگر هم حضور داشتم به خاطر مسائل پیش آمده و بنا به خواسته باشگاه امکان صحبت مقابل دوربین‌های تلوزیون را نداشتم. می‌دانیم که فردا مقابل یک تیم خوب و با برنامه بازی داریم. آنها فوتبال زیبا و خوبی را به نمایش می‌گذارند. باید به آقای فکری و همکارانش تبریک بگویم چرا که نساجی فوتبال خیلی خوبی ارائه می‌دهد. بازی مقابل نساجی بازی راحتی برای ما نخواهد بود اما ما پرسپولیس هستیم و مقابل هر تیمی برای گرفتن سه امتیاز وارد زمین خواهیم شد.

سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: درست است که ماقهرمان شدیم اما فردا با تمام وجود بازی خواهیم کرد.دوست دارم هوادار ما از بازی بچه‌های تیم لذت ببرند؛ هر چند آنها در استادیوم حضور فیزیکی ندارند اما ما آنها را در قلب خودمان حس می‌کنیم.

گل‌محمدی افزود: از اینکه برای سومین بار در فصل جاری باید در این شهر و ورزشگاه شهید وطنی حضور پیدا کنم واقعا خوشحالم. من خاطرات خوبی با این شهر و مردم آن دارم و هرگز این خاطرات را فراموش نخواهم کرد. با افتخار می‌گویم که من زمانی مربی این باشگاه بودم. برای مردم و تیم نساجی آرزوی موفقیت دارم.