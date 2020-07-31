۲۷ هکتار از اراضی «تپه سرخه» به بیت المال بازگشت

امیراصلان وطن دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گیت ورودی به اراضی تپه سرخه لواسان برداشته شد، اظهار داشت: این مسیر عمومی است و آسفالت سازی و جدول گذاری و نیز خدمات عمومی از این مسیر انجام شده است.

وی اضافه کرد: بازگشایی راه و جمع آوری گیت به شهرداری ابلاغ و عملیاتی شد.

وی همچنین از دستور رئیس قوه قضائیه و رأی دیوان عالی برای بازگرداندن ۲۷ هکتار از اراضی ملی تپه سرخه که تصرف غیرمجاز شده بود، خبر داد و گفت: با هیچ تخلفی مماشات نخواهیم کرد و در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی در منطقه به شدت برخورد می‌شود.