توقف تراکتور مدعی برابر پیکان قعرنشین/ نقطه ضعف سرخ ها پابرجاست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال تراکتور و پیکان در هفته بیست و هفتم لیگ برتر شامگاه امروز جمعه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد که دو تیم به تساوی بدون گل دست پیدا کردند.

نیمه اول این دیدار جذابیت زیادی نداشت اما در نیمه دوم دو تیم صاحب موقعیت های مناسبی برای گلزنی شدند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند. تراکتور که در دیدارهای گذشته مشکل گلزنی داشت در این دیدار هم همین مشکل را داشت.

تراکتور که یکی از امیدهای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیاست دو امتیاز حساس خانگی را از دست داد. پیکان هم با این تساوی برای ماندن در لیگ برتر امیدوارتر شد.