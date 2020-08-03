نقش خبرنگاران در پایداری امنیت و ارتقای آرامش جامعه مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اطلاعات کردستان، مدیرکل اطلاعات استان کردستان در نشست هم اندیشی و تقدیر از خبرنگاران فعال استان کردستان که در آستانه روز خبرنگار برگزار شد، اظهار داشت: نقش و مشارکت مردم کردستان در راستای ایجاد امنیت کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست و نهادینه شدن امنیت پایدار در این استان حاصل مشارکت و همراهی مردم است.

وی به اهمیت مشارکت و همراهی مردم با دستگاه اطلاعاتی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه مردم استان کردستان همراهی بسیار خوبی با ما دارند و این همراهی آنها در نهایت امنیت و آرامش را در استان اضافه کرده است و این همکاری در حوزه مقابله با مفاسد اقتصادی و سو استفاده در این بخش نیز وجود دارد.

مدیرکل اطلاعات کردستان با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در راستای برخورد با مفاسد اقتصادی، ادامه داد: اولویت اصلی اداره کل اطلاعات استان کردستان تلاش برای جذب سرمایه گذاری در این استان است و در همین راستا تلاش شده است که فضا و شرایط امنی در این بخش ایجاد شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم تلاش همه مدیران و مسئولان ادارات و سازمان‌های مسئول برای توجه به امر سرمایه گذاری در استان کردستان، افزود: بهره برداری از ظرفیت‌های در اختیار در این بخش یکی از نیازهای اصلی است و همه باید دست در دست هم برای توسعه پایدار استان کردستان تلاش کنیم.

وی به توطئه‌های سرویس‌های اطلاعاتی علیه کشورمان اشاره کرد و یادآور شد: ایجاد بی بند و باری، ایجاد یاس و نا امیدی در بین مردم و ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت از جمله برنامه‌های اصلی سرویس‌های اطلاعاتی مستقر در نزدیکی مرزهای استان کردستان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه هویت این سازمان، اسلامی، انقلابی، ایرانی، عدالت جو، خدمتگزار و پاسخگویی است، گفت: اولویت وزارت اطلاعات خدمت به مردم است و ما به عنوان نیروهای این وزارتخانه هیچ شأن دیگری را برای خود متصور نیستیم.

مدیرکل اطلاعات کردستان با بیان اینکه دوری از افراط و تفریط یکی از راهبردهای مهم وزارت اطلاعات به شمار می‌رود، اظهار داشت: ما تلاش می‌کنیم تا بر اساس اصل شرع، قانون و اخلاق به بهترین شکل ممکن رسالت‌های قانونی خود را انجام دهیم.

وی به نگاه وزارت اطلاعات در خصوص ایجاد امنیت پایدار اشاره کرد و افزود: ما اعتقاد داریم که لازمه اصلی ایجاد امنیت پایدار استفاده از مؤلفه‌های فرهنگی است و در همین راستا متعهد به رعایت کرامت انسانی و حقوق انسانی هستیم و این موارد را در تمامی برنامه‌های خود انجام می‌دهیم.

وی بهره گیری از ظرفیت‌های نخبگان در تمامی حوزه‌ها از جمله در بخش فرهنگ را یکی از نیازهای ضروری عنوان کرد و ادامه داد: انتظار می‌رود که متولیان بخش فرهنگ در استان کردستان به بهترین شکل ممکن از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

مدیرکل اطلاعات کردستان به موضوع توسعه در استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: تلاش برای توسعه پایدار در استان کردستان و فراهم کردن محیطی با نشاط در این استان از جمله مهمترین اولویت‌های اداره کل اطلاعات استان است و در این راستا ما از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهیم کرد.

صدری در بخش پایانی سخنان خود ضمن تقدیر از حضور اهالی رسانه در این نشست، بیان کرد: حرفه خبرنگاری در تمامی جهان حرفه پر خطر و آسیب پذیری است و به همین دلیل این حرفه دارای سختی‌های زیادی است.

وی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به موضوع اقتصاد رسانه، گفت: ما آمادگی داریم تا با برگزاری نشست‌های مختلف از تمامی ظرفیت‌های در اختیار در راستای حمایت از اهالی خبر و رسانه استفاده کنیم.

در جریان برگزاری این نشست شماری از خبرنگاران و مدیران رسانه‌های استان کردستان نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.