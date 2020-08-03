زیرساخت جهش تولید در جزیره خارگ فراهم است

ناصر ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جزیره خارگ بهعنوان یکی از مراکز مهم و راهبردی کشور در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی اقدامات فراوانی در زمینه بهسازی، نوسازی و بازسازی تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی به دست کارکنان جهادی خود صورت داده است که نشان از عزم راسخ این حوزه جهت جهش تولید است.
وی افزود: در جلسهای که به مناسبت هفته دولت در جزیره خارگ برگزار شد آموزش و پرورش خارگ به عنوان دبیر ستاد هفته دولت این بخش انتصاب شد.
نماینده عالی دولت در بخش ویژه خارگ با اشاره به برنامههای هفته دولت گفت: برای هفته دولت در این جزیره روزشماری تهیه و بر اساس روزشمار برنامههای مختلفی برای اجرا پیشنهاد میشود، عملکرد دولت عملکرد نظام است و انتظار داریم مدیران دستگاههای اجرایی بخش برای انعکاس عملکرد دولت ارتباط خوبی با رسانه ایجاد کنند.
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