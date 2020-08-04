فرود و صعود خودکار یک هواپیمای مسافربری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، استفاده از سیستمهای نشست و برخاست خودکار در هواپیماهای مسافربری احتمال وقوع خطای انسانی در این دو مرحله حساس را به حداقل میرساند و مدیریت این امور در فرودگاهها را نیز تسهیل میکند.
سیستم یادشده هواپیما را در زمان بلند شدن تا ارتفاع ده هزار پایی هدایت میکند و در زمان تصمیم گیری برای فرود نیز از اولین لحظه کاهش ارتفاع مدیریت پرواز را در دست میگیرد. سیستم مذکور برای مدیریت این فرایندها از سیگنالهای جی پی اس، تجهیزات ناوبری و هدایت خود هواپیما و غیره استفاده میکند.
سیستم ایرباس برای نشست و برخاست خودکار هواپیماها به اختصار ATTOL نام گرفته و با توجه به دو برابر شدن ترافیک فرودگاهی جهان تا سال ۲۰۳۷ میتواند به کمک کادر پرواز و برج مراقبت بیاید.
سیستم یادشده برای افزایش دقت از یک فناوری دید بصری رایانهای، هوش مصنوعی و مجموعهای از دوربینها و رادارها و سیستم لیزری لیدار بهره میگیرد و میتواند بر روی همه ایرباسهای ای ۳۵۰ هزار که بیش از ۴۰۰ مسافر حمل میکنند، نصب شود. ایرباس میگوید در ماههای آتی به تلاشهای خود برای افزایش دقت این سیستم ادامه میدهد.
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