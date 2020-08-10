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۲۰ مرداد ۱۳۹۹، ۱۷:۲۱

واکنش «جوزف بورل» به انتخابات بلاروس

واکنش «جوزف بورل» به انتخابات بلاروس

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس و تجمع معترضان به پیروزی مجدد «الکساندر لوکاشنکو» واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در پیامی توئیتری به انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس و تجمع معترضان به پیروزی مجدد «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور فعلی این کشور واکنش نشان داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص نوشت: خشونت‌های نامتناسب و غیرقابل قبول دولت علیه معترضان آرام در بلاروس باید فوراً متوقف شود و به حقوق اساسی و بنیادین (معترضان) احترام گذاشته شود.

«جوزف بورل» در این باره ادامه داد: ضروری است که آراء انتخابات ریاست‌جمهور بلاروس به دقت شمارش شود و نتایج، انعکاس انتخاب مردم باشد.

گفتنی است، اعتراضات در بلاروس متعاقب پیروزی مجدد «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور فعلی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور صورت گرفته است.

شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری بلاروس حکایت از آن دارد که «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور فعلی، موفق به کسب ۷۹.۷ درصد از آرا شده است. 

این برای ششمین بار است که لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس پیروز می شود.

کد مطلب 4995291

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