به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی در برخی از مناطق استانهای اردبیل، گیلان، جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس به ویژه در ساعت بعد از ظهر بارش پراکنده رخ میدهد. در این مدت در نوار شمالی افزایش نسبی دما پیش بینی میشود. در استانهای ایلام و خوزستان وزش باد نسبتاً شدید پدیده غالب است.
در سواحل شرقی دریای عمان نیز مواج خواهد بود، از روز پنجشنبه و جمعه در غالب مناطق کشور آسمان صاف و آرام پیشبینی شده است و جمعه در ارتفاعات البرز مرکزی واقع در زنجان، قزوین در شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل بارش پراکنده دور از انتظار نیست.
در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران بارش خفیف پیشبینی میشود طی ۵ روز آینده در شرق کشور وزش باد شدید تداوم داشته و پدیده گرد و خاک به ویژه در استان خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان دور از انتظار نیست.
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