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۲۱ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۲۳

بر اساس پیش‌بینی آخرین نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری؛

دمای هوا در شمال کشور افزایش می‌یابد/ وزش باد شدید در شرق کشور

دمای هوا در شمال کشور افزایش می‌یابد/ وزش باد شدید در شرق کشور

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی از امروز شاهد افزایش دما در نوار شمالی کشور خواهیم بود و طی ۵ روز آینده در شرق کشور با وزش بادهای شدید، رخداد پدیده گردوخاک دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی در برخی از مناطق استان‌های اردبیل، گیلان، جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس به ویژه در ساعت بعد از ظهر بارش پراکنده رخ می‌دهد. در این مدت در نوار شمالی افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود. در استان‌های ایلام و خوزستان وزش باد نسبتاً شدید پدیده غالب است.

در سواحل شرقی دریای عمان نیز مواج خواهد بود، از روز پنجشنبه و جمعه در غالب مناطق کشور آسمان صاف و آرام پیش‌بینی شده است و جمعه در ارتفاعات البرز مرکزی واقع در زنجان، قزوین در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران بارش خفیف پیش‌بینی می‌شود طی ۵ روز آینده در شرق کشور وزش باد شدید تداوم داشته و پدیده گرد و خاک به ویژه در استان خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان دور از انتظار نیست.

کد مطلب 4995665
سمیرا خباز

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