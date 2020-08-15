ابعاد جدید وضعیت دانشگاه کوثر بجنورد/ تعیین تکلیف طی ۲ هفته آینده

خبرگزاری مهر - گروه استانها، ابتدای ماه جاری بود که خبرهایی مبنی بر ادغام دانشگاه کوثر که تک جنسیتی است با دانشگاه بجنورد به گوش رسید. از همان ابتدا خبرنگار خبرگزاری مهر به ماجرا ورود کرد و نظرات نمایندگان مجلس، رئیس دانشگاه کوثر و دانشجویان را جویا شد.
کارشناسان اشکالات اساسی به این طرح وارد میکردند و معتقد بودند ادغام دانشگاه کوثر با دانشگاه دیگری باعث ظرفیت سوزی خواهد شد زیرا با توجه به شرایط فرهنگی خراسان شمالی، این دانشگاه فرصت ورود دختران زیادی را به آموزش عالی داده است.
در این خصوص خبرگزاری مهر هم پیگیریهای مستمری انجام داده است «واکاوی علل ادغام دانشگاه تک جنسیتی کوثر / پله پله تا انحلال»
پس از گذشت نزدیک به ۴ هفته از این گزارش، ابعاد جدیدی از ماجرا آشکار شده است. برخی مسئولان ادغام را منتفی اما آمایش را سر جای خود میدانند و برخی نیز حتی آمایش را لغو شده در نظر دارند؛ که در ادامه به این نظرات رجوع میکنیم.
کوثر به درون دانشگاه بجنورد میآید
احمد محقر، رئیس هیئت امنای دانشگاههای استان و رئیس دانشگاه بجنورد در خصوص حواشی دانشگاه کوثر بجنورد در نشست خبری اظهار کرد: در سال ۹۷، بنا شد دانشگاه بجنورد ۱۰ هکتار از زمینهای خود را به دانشگاه کوثر بدهد و موافقت نامهای امضا شد و جانمایی نیز به اتمام رسید لذا بخشی از اراضی دانشگاه بجنورد به کوثر تحویل داده میشود.
وی بیان کرد: دانشگاه کوثر، تک جنسیتی باقی میماند و اگر خواستند میتوانند در این ۱۰ هکتار دیوار کشی نیز انجام دهند زیرا کاملاً مستقل هستند.
محقر در ادامه با تاکید بر اینکه ساخت دانشگاه کوثر در محل تعیین شده قبلی صرفهای ندارد افزود: فروش ساختمان نیمهکاره کوثر از سال ۹۳ مطرح بوده و استاندار وقت نیز به این ماجرا انتقاد داشت لذا بارها مسئولان ملی در خصوص تعیین تکلیف این دانشگاه تاکید داشتند.
رئیس هیئت امنای دانشگاههای استان در انتها بیان کرد: اکنون فقط بناست زمین به دانشگاه کوثر بدهیم و فعلاً هیچ مذاکرهای مبنی بر استفاده از امکانات دانشگاه بجنورد نشده است.
نه ادغام؛ نه آمایش
علیرضا حسینی، رئیس دانشگاه کوثر بجنورد اما نظری دیگر دارد. حسینی درباره سرنوشت دانشگاه تحت مدیریتش در نشست خبری گفت: هیچگونه ادغامی برای دانشگاه کوثر تعریف و ابلاغ نشده بلکه سیاست وزارت علوم آمایش دانشگاههای کوچک، در دل دانشگاههای بزرگ است که بتوان از امکانات دانشگاههای بزرگ، این دانشگاهها استفاده کنند.
وی با تأکید بر اینکه این طرح ادغام نیست بلکه همافزایی است، بیان کرد: نامهای دال بر اینکه آمایش در دانشگاه کوثر نیز اجرایی شود از سوی وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه کوثر نرسیده است.
به نظر میرسد موضوع به همین سادگیها نیست. این مسئله زمانی آشکارتر میشود که سید محمد پاکمهر، رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در خصوص دانشگاه کوثر با خبرگزاری مهر گفتگو کرد.
پاکمهر اظهار کرد: زمانی که ایده راهاندازی دانشگاه کوثر در میان دلسوزان، بزرگان و نخبگان خراسان شمالی شکل گرفت عواملی چون پایین بودن سرانه درآمدی خانوارهای استان و شرایط خاص فرهنگی اقوام مد نظر بود.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان و گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در استان پس از بررسیهای کارشناسی موضوع و بررسی جوانب مختلف امر تصمیم بر احداث یک دانشگاه تک جنسیتی گرفته شد تا زمینه ادامه تحصیل دختران ایجاد شود.
وی حضور در دانشگاه تکجنسیتی را انگیزهای برای دختران و اطمینان خاطری برای خانوادهها برشمرد و افزود: بررسی وضعیت دانشگاهها به لحاظ تعداد دانشجو حکایت از افت کمی دارد و در خراسان شمالی نیز دانشگاههای پیام نور و آزاد اسلامی کاهش چشمگیری در تعداد دانشجو دارند و دانشگاه بجنورد نیز توفیق خاصی در افزایش تعداد دانشجو نداشته؛ با این شرایط دانشگاه کوثر از ۱۲۰ دانشجو به بیش از ۳ هزار دانشجو رسیده است.
برتری دانشگاه کوثر در موفقیتهای علمی از دانشگاه بجنورد
سید محمد پاکمهر عنوان کرد: دانشگاه کوثر از منظر شاخصهای مختلف و موفقیتهای علمی از دانشگاه بجنورد نه تنها عقب نیست، بلکه با رشد علمی فعلی حتی میتواند دانشگاه دولتی بجنورد را مدیریت کند.
نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با فرض این نکته که سیاست وزارت علوم افزایش تعداد دانشگاههای تکجنسیتی هم نباشد در شرایط فعلی نباید با عناوینی مانند آمایش ظرفیت دانشگاه کوثر خراسان شمالی که جز محدود دانشگاههای تکجنسیتی کشور است، منحل شود.
وی افزود: هر دانشگاهی دیگری که بناست ادغام شود مشکلی ندارد اما دانشگاه کوثر باید حفظ شود و به هیچ وجه بحث جناحی و سیاسی در این باره مطرح نیست.
سیدمحمد پاکمهر در ادامه با اشاره به حضور ۵۵ عضو هیئت علمی در دانشگاه کوثر گفت: اقبال به دانشگاه کوثر بسیار بالا است و در صورت افزایش رشته این رشد بیشتر نیز بیشتر خواهد شد.
مظلومیتی که از عدالت فاصله دارد
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوپا بودن دانشگاه کوثر تاکید کرد: این نهال نوپا که برای ۵۰ درصد جامعه فراهم شده باید حفظ شود زیرا یک بارقه امید در بانوان استان ایجاد شده است و این امید نباید از بین رود.
وی در ادامه دانشگاه کوثر بجنورد را مظلوم توصیف کرد و افزود: سرانه دانشجو در این دانشگاه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که کمترین مقدار بین دانشگاههای کشور است در حالی که این عدد در دانشگاه بجنورد ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار و در میانگین کشوری ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است لذا مسئولان اگر میخواهند کمک کنند باید این اختلاف را کاهش دهند تا عدالت برقرار شود.
عدهای به دنبال بازگشت اعتبار ساختمان دانشگاه کوثر هستند
پاکمهر تصریح کرد: برای ساخت بنای دانشگاه کوثر از دفتر مقام معظم رهبری اعتبار مناسبی اخذ شد اما از درون استان مکاتباتی جهت جلوگیری از ادامه کار این بنا گرفته شده است.
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی از تخصیص ۲ میلیارد تومان دیگر از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به این دانشگاه خبر داد و گفت: سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی با توجیه مکاتبات وزارت علوم و تصمیم هیئت امنا دانشگاههای استان مبنی بر ادغام دانشگاه کوثر درصدد بازگشت دادن این ۲ میلیارد است.
وی افزود: اکنون ساختمان دانشگاه کوثر ۹۵ درصد رشد فیزیکی دارد و تا ۲ ماه آینده به اتمام میرسد اما برخی میگویند این ۲ میلیارد هزینه نشود و اعتبار را برگشت بزنیم.
پاکمهر اظهار داشت: وزارت علوم برای این ساختمان هزینه نکرده است اما حالا بگذارد این ۲ میلیارد تومان نیز هزینه شود و باز هم ساختمان در اختیار وزارت علوم است.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در انتها تاکید کرد: در برابر ادغام دانشگاه کوثر مقاومت میکنیم و در صورت آغاز طرح ادغام بهتر است این سیاست از سایر استانهای کشور شروع شود.
وضعیت دانشگاه کوثر تا ۲ هفته آینده تعیین تکلیف میشود
محمد وحیدی، نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز در گفتگو با مهر اظهار کرد: طرح تجمیع دانشگاهها در قانون وجود دارد اما قطعاً شامل دانشگاه کوثر نمیشود زیرا این دانشگاه تک جنسیتی است و قابلیت ادغام در دانشگاه دیگری وجود ندارد.
وی از ارسال نامه به وزارت علوم و مقام معظم رهبری در این باره خبر داد و افزود: در طرح ادغام نیز دانشگاههای زیر مجموعه تبدیل به پردیس میشوند لذا به همان شکل گذشته فعالیت خود را ادامه میدهند و به نظر میرسد جای نگرانی وجود ندارد.
وحیدی کارایی زمین ارائه شده به دانشگاه کوثر از درون دانشگاه بجنورد را در حوزههای پژوهشی دانست و ادامه داد: در خصوص فروش ساختمان دانشگاه کوثر نیز تصمیم بر این شده است که وزارت علوم ۲ نفر تامالاختیار را به نمایندگی از خود به استان بفرستد تا صورت جلسات هیئت امنای دانشگاههای خراسان شمالی را بررسی کنند و نتیجه نهایت تا ۲ هفته آینده اعلام شود.
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در انتها گفت: مطالبات خود را به این افراد ارائه دادهایم و نگاهی مبنی بر حذف دانشگاه کوثر وجود ندارد و منتظر هستیم دفتر مقام معظم رهبری نیز اعلام نظر کند.
به این ترتیب باید ۲ هفته دیگر منتظر ماند تا نتیجه تصمیمهای وزارت علوم مشخص و ابلاغ شود. آیا یک ظرفیت از استان گرفته میشود و یا مانند گذشته به کار خود ادامه میدهد؟
نظر شما