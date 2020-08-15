دو ملی پوش استقلال در آستانه تمدید قرارداد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در راستای تمدید قرارداد با بازیکنان مورد نیازش، در اولین گام قرارداد داریوش شجاعیان را تمدید کرد. آنها پس از دیدار مقابل پیکان با دو سه بازیکن دیگر مذاکرات شان را دنبال می‌کنند.

روزبه چشمی که یکی از استقلالی‌های موفق در فصل‌های اخیر بوده و بازیکنی چند پسته و ملی پوش به حساب می‌آید، یکی از اولویت‌های آبی‌ها به منظور تمدید می‌باشد که مذاکرات ابتدایی با مدیر برنامه وی صورت گرفته است و احتمالا روز یکشنبه این مذکرات جدی تر دنبال خواهد شد.

همچنین علی کریمی که در دو فصل اخیر در خط میانی استقلال خوش درخشیده، دیگر نفری است که آبی‌ها برای تمدید قرارداد با وی تلاش می کنند و بعد از چند سری مذاکره با مدیر برنامه این بازیکن، مذاکرات با وی نیز وارد مرحله جدید و جدی تر خواهد شد.

در صورتی که اتفاق خاصی نیفتد، مذاکرات مدیران مجموعه استقلال با این دو بازیکن فردا از سر گرفته خواهد شد و گفته می شود احتمال تمدید قرارداد این دو بازیکن با آبیها وجود دارد.