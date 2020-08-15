به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم فرهمند با اشاره به اینکه از آغاز مرحله سوم غربالگری بیماری کرونا در مناطق زیر پوشش این دانشگاه خبر داد و گفت: اولویت این مرحله از غربالگری، افراد در معرض خطر هستند. افرادی که بیماری زمینهای دارند، مادران باردار، اطفال، بیماران نقص سیستم ایمنی، دیابت و فشار خون اولویت غربالگری هستند.
قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: مراقب سلامت، علائم خطر بیماری کرونا را از مخاطبین جویا میشود و در صورت شدت بیماری آنها را به مراکز ۱۶ ساعته ارجاع میدهد.
وی با بیان اینکه در این مرحله حدود یک میلیون نفر غربالگری میشوند، افزود: در این مرحله از غربالگری اگر خدمات بهداشتی ضروری برای فرد انجام نشده به مخاطب به صورت حضوری یا غیر حضوری ارائه میشود.
فرهمند عنوان کرد: اگر واکسن یا مراقبتهای دورهای مادر باردار یا اطفال انجام نشده است یا آزمایشات ضروری باید انجام شود زمان ارائه این خدمات به مخاطب یادآوری میشود تا حتماً برای دریافت خدمت بهداشتی جا مانده مراجعه کند.
وی ابراز کرد: مراقب سلامت به افراد مبتلا که علائم کمتری دارند نیز خود قرنطینگی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و موارد بهداشتی را به دلیل جلوگیری از عدم ابتلاء سایر افراد به این بیماری، یادآوری میکند.
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