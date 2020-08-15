  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۲۰

قائم مقام معاون بهداشت علوم پزشکی مشهد خبر داد

آغاز مرحله سوم غربالگری بیماری کرونا

آغاز مرحله سوم غربالگری بیماری کرونا

مشهد ـ قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آغاز مرحله سوم غربالگری بیماری کرونا در مناطق زیر پوشش این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم فرهمند با اشاره به اینکه از آغاز مرحله سوم غربالگری بیماری کرونا در مناطق زیر پوشش این دانشگاه خبر داد و گفت: اولویت این مرحله از غربالگری، افراد در معرض خطر هستند. افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، مادران باردار، اطفال، بیماران نقص سیستم ایمنی، دیابت و فشار خون اولویت غربالگری هستند.

قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: مراقب سلامت، علائم خطر بیماری کرونا را از مخاطبین جویا می‌شود و در صورت شدت بیماری آنها را به مراکز ۱۶ ساعته ارجاع می‌دهد.

وی با بیان اینکه در این مرحله حدود یک میلیون نفر غربالگری می‌شوند، افزود: در این مرحله از غربالگری اگر خدمات بهداشتی ضروری برای فرد انجام نشده به مخاطب به صورت حضوری یا غیر حضوری ارائه می‌شود.

فرهمند عنوان کرد: اگر واکسن یا مراقبت‌های دوره‌ای مادر باردار یا اطفال انجام نشده است یا آزمایشات ضروری باید انجام شود زمان ارائه این خدمات به مخاطب یادآوری می‌شود تا حتماً برای دریافت خدمت بهداشتی جا مانده مراجعه کند.

وی ابراز کرد: مراقب سلامت به افراد مبتلا که علائم کمتری دارند نیز خود قرنطینگی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و موارد بهداشتی را به دلیل جلوگیری از عدم ابتلاء سایر افراد به این بیماری، یادآوری می‌کند.

کد مطلب 4998646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها