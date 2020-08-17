انتشار پوستر «آرینا» به بهانه حضور در جشنواره یونیورسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پوستر فیلم «آرینا» ساخته احمد تجری که توسط علیرضا ستاری طراحی شده است به بهانه حضور در جشنواره یونیورسال آمریکا رونمایی شد.

این فیلم به نویسندگی و کارگردانی احمد تجری و تهیه کنندگی بهنوش بختیاری در جمع پنج نامزد بخش فیلم بلند خارجی این جشنواره قرار گرفت.

داستان فیلم قصه دختری است که تلاش می‌کند بعد از جدایی پدر و مادرش اوضاع خانه را سر و سامان دهد اما در این مسیر درگیر ماجراهای پیچیده‌ای می‌شود و …

«آرینا» پیشتر در جشنواره تورین ایتالیا ٢٠١٩ (TFF) حضور داشته و همچنین از منتخبین جشنواره کوئین پالم کالیفرنیا آمریکا در سال ٢٠٢٠ بوده است.

ستاره حسینی، علیرضا استادی، بهنوش بختیاری، وحید شیخ زاده، فاطمه شکری، رمینا پاکدل، ملیحه فاطمی زاده، امیرعلی رمضانی و رها رنجبری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

۲ فیلم «قصرشیرین» به کارگردانی رضا میرکریمی و «سرکوب» به کارگردانی رضا گوران نیز در این فستیوال حضور دارند.

جشنواره یونیورسال جشنواره‌ای مستقل است که با هدف حمایت از فیلمسازان مستعد نسل آینده دنیا از یکم تا سوم شهریور به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود.