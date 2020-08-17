  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۸:۵۴

مدیرعامل باشگاه شهرداری ارومیه:

تورنمنت والیبال چهارجانبه دریاچه ارومیه برگزار می‌شود

ارومیه - مدیرعامل باشگاه شهرداری ارومیه از برگزاری تورنمنت والیبال چهارجانبه دریاچه ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه فرهنگی هنری شهرداری ارومیه، پیمان رضایی در این خصوص اظهارکرد: مسابقات والیبال چهارجانبه با عنوان دریاچه ارومیه به میزبانی باشگاه شهرداری ارومیه و همکاری هیأت والیبال استان آذربایجان‌غربی و هیأت والیبال ارومیه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این رقابت‌ها با حضور تیم‌های شهرداری ارومیه، آذرباتری ارومیه، شهرداری ورامین و فولاد ایرانیان سیرجان برگزار خواهد شد.

رضایی با اشاره به اینکه تمامی پروتکل‌های بهداشتی اعلامی از سوی ستاد کرونا برای برگزاری این رقابت‌ها پیش بینی شده است افزود: مسابقات چهارجانبه دریاچه ارومیه از چهارم تا ششم ام شهریور ماه به مدت سه روز در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه انجام خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه شهرداری ارومیه تصریح کرد: تمام تلاشمان را انجام دادیم تا آماده سازی تیم در شرایط مطلوب باشد و با برگزاری این مسابقات سعی داریم برای حضوری پر قدرت در لیگ برتر والیبال کشور و انجام بازی‌های خوب آماده شویم.

رضایی خاطر نشان کرد: امیدواریم به زودی کرونا این بیماری منحوس از بین برود تا بتوانیم با حضور هواداران عاشق والیبال، شور و شوق را دوباره در سالن‌های ورزشی شاهد باشیم.

کد خبر 5000536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها