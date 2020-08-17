به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه فرهنگی هنری شهرداری ارومیه، پیمان رضایی در این خصوص اظهارکرد: مسابقات والیبال چهارجانبه با عنوان دریاچه ارومیه به میزبانی باشگاه شهرداری ارومیه و همکاری هیأت والیبال استان آذربایجان‌غربی و هیأت والیبال ارومیه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این رقابت‌ها با حضور تیم‌های شهرداری ارومیه، آذرباتری ارومیه، شهرداری ورامین و فولاد ایرانیان سیرجان برگزار خواهد شد.

رضایی با اشاره به اینکه تمامی پروتکل‌های بهداشتی اعلامی از سوی ستاد کرونا برای برگزاری این رقابت‌ها پیش بینی شده است افزود: مسابقات چهارجانبه دریاچه ارومیه از چهارم تا ششم ام شهریور ماه به مدت سه روز در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه انجام خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه شهرداری ارومیه تصریح کرد: تمام تلاشمان را انجام دادیم تا آماده سازی تیم در شرایط مطلوب باشد و با برگزاری این مسابقات سعی داریم برای حضوری پر قدرت در لیگ برتر والیبال کشور و انجام بازی‌های خوب آماده شویم.

رضایی خاطر نشان کرد: امیدواریم به زودی کرونا این بیماری منحوس از بین برود تا بتوانیم با حضور هواداران عاشق والیبال، شور و شوق را دوباره در سالن‌های ورزشی شاهد باشیم.