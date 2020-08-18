۵۰ اثر تاریخی ایران در فهرست موقت ثبت جهانی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن طالبیان صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی بسطام شاهرود، با اشاره به تهیه فهرست موقت آثار قابل ثبت جهانی، بیان کرد: گردشگری آثار تاریخی یکی از ظرفیت‌های ایران و به خصوص شهرستان شاهرود است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های باستانی و بناهای تاریخی پایه‌های توسعه صنعت گردشگری محسوب می‌شوند، افزود: ۵۰ اثر در فهرست موقت ثبت جهانی هستند.

معاون میراث فرهنگی وزارت میراث ضمن بیان اینکه این وزارتخانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار اثر دارای ارزش را مورد رصد قرار داده است، بیان داشت: پرونده ثبت آثار فاخر ایران به یونسکو ارسال شده است.

طالبیان با اشاره به اینکه پایگاهی برای ثبت آثار در سطح وزارتخانه ایجاد شده است، ابراز داشت: آماده کردن پرونده آثار برای ثبت جهانی وظیفه این پایگاه است.

وی با اشاره به اقدامات مرتبط با ثبت مجموعه تاریخی بسطام، بیان داشت: باید برخی اقدامات میدانی در محدوده مذکور انجام شود تا بتوانیم سهمیه ثبت جهانی را جذب کنیم این موضوع در خصوص خرقان نیز صدق می‌کند و در این زمینه نیازمند توجه مسئولان بومی هستیم.

معاون وزیر میراث فرهنگی از تلاش برای ثبت کاروانسراهای کشور در میراث جهانی خبر داد و افزود: بیشترین کاروانسراهای متقاضی ثبت متعلق به استان سمنان است.