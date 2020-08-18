۲۸ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۲۹

معاون وزیر میراث فرهنگی:

۵۰ اثر تاریخی ایران در فهرست موقت ثبت جهانی قرار گرفت

شاهرود- معاون وزیر میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی قابل ثبت کشور در فهرست جهانی، گفت: ۵۰ اثر تاریخی در فهرست موقت ثبت جهانی قرار گرفته که کاروانسراهای استان سمنان در این زمره است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن طالبیان صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی بسطام شاهرود، با اشاره به تهیه فهرست موقت آثار قابل ثبت جهانی، بیان کرد: گردشگری آثار تاریخی یکی از ظرفیت‌های ایران و به خصوص شهرستان شاهرود است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های باستانی و بناهای تاریخی پایه‌های توسعه صنعت گردشگری محسوب می‌شوند، افزود: ۵۰ اثر در فهرست موقت ثبت جهانی هستند.

معاون میراث فرهنگی وزارت میراث ضمن بیان اینکه این وزارتخانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار اثر دارای ارزش را مورد رصد قرار داده است، بیان داشت: پرونده ثبت آثار فاخر ایران به یونسکو ارسال شده است.

طالبیان با اشاره به اینکه پایگاهی برای ثبت آثار در سطح وزارتخانه ایجاد شده است، ابراز داشت: آماده کردن پرونده آثار برای ثبت جهانی وظیفه این پایگاه است.

وی با اشاره به اقدامات مرتبط با ثبت مجموعه تاریخی بسطام، بیان داشت: باید برخی اقدامات میدانی در محدوده مذکور انجام شود تا بتوانیم سهمیه ثبت جهانی را جذب کنیم این موضوع در خصوص خرقان نیز صدق می‌کند و در این زمینه نیازمند توجه مسئولان بومی هستیم.

معاون وزیر میراث فرهنگی از تلاش برای ثبت کاروانسراهای کشور در میراث جهانی خبر داد و افزود: بیشترین کاروانسراهای متقاضی ثبت متعلق به استان سمنان است.

