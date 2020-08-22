پیشنهاد جدید برای مهدی طارمی و اقدام معنادار مهاجم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته رسانه های معتبر پرتغال انتقال مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم ریوآوه به تیم پورتو پرتغال را قطعی دانستند. طارمی هم بعد از لغو بازی تیم ملی فوتبال ایران با ازبکستان، به پرتغال رفت تا مراحل نهایی قراردادش را طی کند.

روزنامه «رکورد» پرتغال امروز خبر داد که پیشنهاد جدیدی برای مهدی طارمی ارائه شده است.

با وجود این، مهاجم تیم ملی ایران اقدامی را انجام داده است که به نظر باید او را بازیکن قطعی پورتو برای فصل بعد دانست.

طارمی در صفحه خود در توییتر، موقعیت جغرافیایی خود را روی شهر پورتو قرار داده است و این احتمالا به معنای انتقال قطعی اش به پورتو خواهد بود.

روز گذشته هم «آنتونی اوسنیک» مربی تیم ملی ایران در گفتگو با روزنامه «ابولا» انتقال طارمی به پورتو را تایید کرده بود.