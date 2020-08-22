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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۴۵

یک سایت روس منتشر کرد؛

بازتاب تقدیر شورای کشتی آسیا از محمد بنا و غلامرضا محمدی

بازتاب تقدیر شورای کشتی آسیا از محمد بنا و غلامرضا محمدی

یک سایت روسی در خبری ویژه به بازتاب مراسم تقدیر از برترین های کشتی آسیا در سال ۲۰۱۹ و تجلیل از ممد بنا و غلامرضا محمدی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، این سایت روسی که در عکس اصلی صفحه خود تصاویر محمد بنا و غلامرضا محمدی سرمربیان تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد کشورمان را قرار داده بود، نوشت: «شورای کشتی آسیا به دلیل شیوع ویروس کرونا در یک برنامه آنلاین اینترنتی نسبت به تقدیر از برترین های آسیا در سال ۲۰۱۹ پرداخت و «دولت تورلیخانوف» از طرف شورای آسیا به نفرات برتر تبریک گفت.»

محمد بنا و غلامرضا محمدی سرمربیان تیم های کشتی فرنگی و آزاد ایران به دلیل موفقیت در رقابت های آسیایی و جهانی سال ۲۰۱۹ به عنوان بهترین مربیان آسیا در این سال انتخاب شدند و هرکدام مبلغ ۳ هزار دلار به عنوان پاداش دریافت کردند.

کد مطلب 5004725

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