علی دژبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بهره گیری از فرصت تبلیغی و معنوی ماه محرم را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر دانست و گفت: با عنایت به فرا رسیدن ماه‌های محرم الحرام و صفر المظفر و عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بایستی از فرصت تبلیغی و معنوی ماه‌های یاد شده در راستای تحقق و تبلور هدف تبلیغ اجتماعی و رسانه‌ای سازمان از ظرفیت منابر، مساجد، گروه‌ها و کانال‌های مجازی مرتبط با شبکه تبلیغ و تشکل‌های دینی در زمینه آگاه سازی، آموزش، تبیین، روشن گری و اطلاع‌رسانی به آحاد جامعه به‌ویژه نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها در خصوص آسیب‌های اجتماعی اولویت دار استان استفاده کرد.

وی افزود: آسیب‌های اجتماعی اعم از اعتیاد، مواد مخدر، قرص‌های روان گردان اعتیاد آور، مشروبات الکلی، خیانت‌های زناشویی و طلاق، فضای مجازی و ارتقای سواد رسانه‌ای، مفاسد اخلاقی، خشونت کلامی و رفتاری، قبح کالای قاچاق و خارجی، خرید و مصرف کالای تولید داخلی و ایرانی در سال جهش تولید، نذر اهدای خون، نذورات اجتماعی (توزیع ماسک و موارد ضد عفونی و بهداشتی)، کتاب خوانی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی و استانی کرونا در زمینه ویروس کرونا (استفاده از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی و پرهیز از شرکت در تجمعات خطر آفرین قطعی شادی یا عزا)،کمک به آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمدی و گرفتار، جلب کمک‌ها و مساعدت‌های مادی و معنوی به خانواده‌های در معرض خطر آسیب‌ها و بزهکاری‌های اجتماعی، فقر و حاشیه نشین در راستای کاهش کنترل و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و کژ کاری‌های اجتماعی در سطح جامعه می‌تواند موضوعات تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی در این ایام باشد تا آحاد جامعه را در خصوص این موضوعات بیش از پیش آگاه ساخت.

باورهای معنوی و آموزه‌های دینی در پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی نقش مهمی دارد

کارشناس برنامه ریزی فعالیت‌های رسانه‌ای و فناوری‌های نو اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: باورهای معنوی و آموزه‌های دینی در پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی از جمله اعتیاد و مواد مخدر، خشونت، طلاق و… نقش مهمی دارد؛ فرصت تبلیغی و معنوی ماه محرم بهترین و مؤثرترین زمان بهره گیری از پتانسیل شبکه تبلیغ اعم از مبلغین، مبلغات، روحانیون مستقر و طرح هجرت، ائمه جماعات مساجد، هیئات مذهبی، مادحین، مربیان قرآنی، اقشار تأثیر گذار فرهنگی و دینی، نخبگان و… در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد، مواد مخدر، طلاق، خشونت و… است.

دژبانی افزود: کارکرد اجتماعی مبلغین دینی، روحانیون، واعظین، ائمه جماعات مساجد، مبلغات، نهادهای دینی، حوزه‌های علمیه، شبکه تبلیغ، تشکل‌های دینی (هیئات مذهبی و مداحان)، خطبا، ذاکرین، مربیان و معلمان امور تربیتی، قرآنی، اخلاقی، فلسفی و دینی، آگاه‌سازی، آموزش، اطلاع‌رسانی و روشنگری وسوسه‌های شیطانی و انواع اعتیادهای درون انسان (بیماری‌های اخلاقی و معنوی)، باورهای فکری، ذهنی و فرهنگی نادرست و غلط، انواع ترس‌ها، احساسات، هیجانات و طرح‌واره‌های ذهنی منفی و تبدیل این رذائل اخلاقی (بیماری‌های پنج‌گانه فکری، اخلاقی و شخصیتی اعتیادآور ذهنی و رفتاری) به فضائل اخلاقی در وجود و شخصیت انسان‌ها به منظور پیشگیری از آسیب‌ها، کج روی‌ها و کژ کاری‌های اجتماعی است.

وی ادامه داد: باید باورهای غلط اخلاقی را تغییر داد و اصلاح کرد، ضعف‌ها و قوت‌های شخصیتی را شناسایی و نقاط ضعف‌ها را حذف، نقاط قوت شخصیتی را تقویت، احساسات و باورهای منفی را به مثبت تبدیل کرد و رذائل اخلاقی وجود انسان‌ها را به فضائل اخلاقی تبدیل کرد و این کارکرد فرهنگی و اجتماعی مسجد یعنی مبلغین دینی و مربیان اخلاقی و فلسفی جامعه است که انسان‌ها را به سوی نیکی‌ها و خوبی‌ها سوق دهد و انسان‌ها را به اصل حقیقت یعنی خداوند یکتا وصل کنند.