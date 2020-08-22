محققان ایرانی ماسک هوشمندی برای رصد سلامتی تولید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، زهره همایون فر، سها رستمی نیا و علی کیاگردی از محققان دانشگاه ماساچوست آمریکا ماسکی به نام چشمه تولید کرده‌اند که برای کنترل و ثبت اطلاعات حرکات چشم نیازی به کاشت الکترود به سر و صورت ندارد و انعطاف بالا استفاده از آن را تسهیل می‌کند.

از این ماسک می‌توان برای امور دیگری همچون اندازه گیری نرخ ضربان قلب نیز استفاده کرد. اما مهم‌ترین مزیت استفاده از «چشمه» تسهیل مطالعه بر روی میزان سلامت بدن در حین خوابیدن اشخاص است. خوابیدن افراد با نصب تعداد زیادی الکترود بر روی سر آنها و سپس مطالعه علمی بر روی آنها کار ساده ای نیست. اما این ماسک دسترسی به اطلاعات مورد نیاز محققان را بدون آزار دیدن بیماران و افراد مورد مطالعه ممکن می‌کند.

الکترودهای ظریف این ماسک در زیر سطح آن مخفی شده‌اند و از نوعی پلیمر هیدروژلی سبک و انعطاف پذیر هستند. مقداری نقره نیز برای رسانا کردن این الکترودها به آنها اضافه شده است. ماسک یادشده به همین شیوه اطلاعات خود را از سطح پوست افراد جمع‌آوری می‌کند.

تعدادی حسگر فشارسنج نیز در این ماسک مورد استفاده قرار گرفته که با بررسی شرایط رگ‌های صورت می‌توانند نرخ ضربان قلب را اندازه بگیرند.

الکترودهای مورد استفاده در ماسک چشمه بسیار مقاوم و بادوام هستند و بعد از ۱۵ بار شستشوی ماسک باز هم آسیب ندیده‌اند. بعد از ۴۰ ساعت استفاده از این ماسک برای جلوگیری از خشک شدن هیدروژل ها باید چند قطره آب بر روی ماسک پاشانده شود. با یک بار شارژ باتری این ماسک به مدت 8 ساعت قابل استفاده خواهد بود و قرار است این زمان به سه روز افزایش یابد.