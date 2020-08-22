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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۱۴

خبرنگار عراقی:

بشار رسن در آستانه حضور در لیگ عربستان است

بشار رسن در آستانه حضور در لیگ عربستان است

یک خبرنگار عراقی مدعی شد بشار رسن هافبک تیم فوتبال پرسپولیس به لیگ عربستان نزدیک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد بشار رسن با پرسپولیس بعد از بازی های این تیم در جام حذفی به پایان می رسد و وی سپس بازیکن آزاد خواهد بود.

طی هفته های گذشته مباحث زیادی درباره تمدید قرارداد بشار با پرسپولیس یا جدایی اش از این تیم مطرح شده است ولی اینطور به نظر می رسد که بشار به خاطر مشکلات مالی پرسپولیس، حاضر به ادامه همکاری با سرخپوشان نیست.

«علی نوری» خبرنگار عراقی مدعی شد که بشار رسن به یکی از تیم های عربستانی نزدیک شده است و احتمالا فصل بعد در این کشور بازی خواهد کرد.

نوری این خبر را در واکنش به انتشار عکس مشترک بشار رسن با «عمر خربین» بازیکن فعلی الهلال عربستان داده است؛ دو بازیکنی که زمانی در تیم نیروی هوایی عراق همبازی بودند. 

کد مطلب 5004779

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