به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، مسعود وادیپور در خصوص روز مسجد و وضعیت مساجد و نمازخانههای دانشگاههای علوم پزشکی، گفت: سال گذشته ۵۸ مسجد و نمازخانه در دانشگاههای علوم پزشکی و واحدهای تابعه وزارت بهداشت ایجاد، ۶۴ مسجد و نمازخانه بهسازی و ۱۴۲ مسجد و نمازخانه تجهیز شدند.
وی افزود: در روز جهانی مساجد اقدامات بسیاری توسط مساجد ما در کشور انجام میشود از جمله برنامههای تبلیغی و ترویجی، فرهنگی، آموزشی و... که در شرایط فعلی به دلیل شیوع کرونا متاسفانه برخی مساجد حتی از برگزاری نماز جماعت بازماندهاند و به دنبال آن برنامههای روز جهانی مسجد نیز برگزار نمیشود.
رئیس دبیرخانههای مشترک ستاد اقامه نماز و شورای امر به معروف و نهیاز منکر وزارت بهداشت اضافه کرد: ما نیز در چنین ایامی برنامههایی را هر ساله به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ میکنیم تا تقویم اجرایی برخی از این برنامهها از جمله برگزاری مسابقه کتاب خوانی با عنوان نماز و مسجد، برگزاری نشست رابطین ستادهای اقامه نماز دانشگاهها، برگزاری جلسات ستاد اقامه نماز دانشگاهها و همچنین احداث، بهسازی و تاسیس مساجد در روزهای مناسبتی مانند روز جهانی مسجد باشد.
وی تاکید کرد: بر این اساس از دانشگاهها خواسته شده است تا در روز جهانی مسجد، مساجدی که در دست احداث، بهسازی و یا تجهیز است رونمایی شود. به دنبال این تصمیم سال گذشته ۵۸ مسجد و نمازخانه در دانشگاههای علوم پزشکی و واحدهای تابعه وزارت بهداشت ایجاد، ۶۴ مسجد و نمازخانه بهسازی و ۱۴۲ مسجد و نمازخانه تجهیز شدند.
وادیپور اظهار داشت: مجموع مساجد و نمازخانهها در دانشگاههای علوم پزشکی و واحدهای تابعه آن تا پایان سال ۹۸ حدود هزار و ۱۸۲ عدد بوده است که به لطف خدا در بیشتر این مراکز نماز جماعت برگزار میشود و هزار و ۱۴۶ امام جماعت داریم که نشان میدهد به جز ۳۸ مورد نمازخانه و مسجد، در قالب مکانهای عنوان شده نماز جماعت در حال اقامه شدن است.
وی درباره برنامههای ستاد اقامه نماز و شورای امر به معروف و نهیاز منکر وزارت بهداشت درخصوص جذب بیشتر دانشجویان به اقامه نماز جماعت، گفت: به دنبال تهیه «سند راهبردی نماز در وزارت بهداشت» و تمامی واحدهای تابعه آن هستیم تا این سند وضعیت فعلی ما در نمازخانهها و مساجد را از نطر امکانات فعلی، استقبال مخاطبان در نماز جماعت، نقطه آرمانی و دلایل این که چرا برخی جوانان در نماز جماعت شرکت نمیکنند را مشخص کند.
این فعال قرآنی اظهار داشت: به واقع آسیب شناسی جدی در قالب یک سند در وزارت بهداشت در حال شکل گیری است که نشان بدهد برای رسیدن به نقطه آرمانی باید چه راهبردهایی را به کار ببریم تا شاهد جذب حداکثری در مساجد باشیم و جوانان اشتیاق بیشتری برای حضور در این فضا از خود نشان دهند.
وی گفت: تلاش داریم تا پایان سال ۹۹ سند را تنظیم کنیم که با تصویر خوبی که این سند به ما خواهد داد تا سال ۱۴۰۰ برنامههای اجرایی خود را بر اساس این سند تنظیم کنیم. البته باید این نکته را یادآور شوم که مختصات و ویژگیهای هر استان، شهرستان و مجموعه در حوزه نماز و جذب متفاوت است به نحوی که برنامههای ما برای فضای دانشگاه، دانشکده، خوابگاههای دانشجویی، بیمارستانها و... هر کدام بر اساس شرایط این محیطها برنامه ریزی خواهد شد.
وادیپور ضمن تبریک روز جهانی مسجد در خصوص اهمیت اقامه نماز در اول وقت و به جماعت، گفت: امیدواریم توفیق نماز اول وقت و جماعت را جوانان عزیز ما داشته باشند و هر چه زودتر کرونا را بدرقه کنیم و توفیق نماز جماعتهای پرشور و صفوف فشرده نماز جماعت را دوباره داشته باشیم.
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