به گزارش خبرنگار مهر، شهربانو، الهه و سهیلا منصوریان با عقد قراردادی با یک سازمان آمریکایی به نام «PRIDELAND» قرار است از این پس در قفس MMA یا همان مبارزات ترکیبی رزمی مبارزه کنند.

این سازمان در بخش مدیریت برگزاری مبارزات حرفه‌ای فعالیت دارد و بیشتر به سراغ رزمی کاران آماتوری می‌رود که در رشته خود نام و آوازه‌ای دارند تا آنها را در مسیر حرفه‌ای و البته کسب درآمد دلاری قرار دهد. البته که سود بیشتر این دست مبارزات به جیب برگزار کننده می‌رود تا ورزشکار!

هر چند سال‌ها قبل امیرعلی اکبری به عنوان اولین ایرانی به این سازمان پیوست و خواهران منصوریان قدم در مسیری گذاشتند که وی سال‌ها قبل گذاشت، ولی بر اساس اطلاعات کسب شده قرارداد آنها شش ماهه است. اما باید اشاره کنیم که اولین مبارزه آنها در قفس حرفه‌ای MMA، به منزله خداحافظی از دنیای قهرمانی ووشوست، چرا که بر اساس قانون فدراسیون جهانی، بازگشت یک ورزشکار حرفه‌ای به مسابقات این رشته ممنوع می‌باشد.

در واقع حاشیه‌های اخیر خواهران منصوریان برای خداحافظی از ووشو و حضور در مبارزات حرفه‌ای بود و با اعلام این قرارداد، عملاً وارد فاز اجرایی شد و به واقعیت پیوست تا همانند گذشته، این کار آنها نیز هیاهو همراه باشد.

اما نکته دیگری که بحث آن وجود دارد، مبارزه با حجاب اسلامی است، در رقابتهای حرفه‌ای MMA استفاده از پوشش مقنعه ممنوع است و برای بانوانی که قصد دارند در این شرایط مبارزه کنند، پوشش خاصی در نظر گرفته شده است که آن نیز شرایط خاصی خواهد داشت.

از سوی دیگر احتمال آنکه الهه منصوریان به زودی در لیگ ONE CHAMPIONSHIP یعنی جایی که امیرعلی اکبری مبارزه می‌کند، به عنوان اولین دختر ایرانی در این سازمان به داخل قفس مبارزه برود.