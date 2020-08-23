  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۴۳

رونق هوش مصنوعی در خاورمیانه تا سال ۲۰۳۰

رونق هوش مصنوعی در خاورمیانه تا سال ۲۰۳۰

نتایج بررسی‌های مؤسسه تحقیقاتی آی دی سی نشان می‌دهد صرف هزینه در حوزه هوش مصنوعی در منطقه خاورمیانه و آفریقا در سال ۲۰۲۰ از مرز ۸۳ میلیارد دلار خواهد گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، این رقم نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

آی دی سی همچنین پیش بینی کرده که صرف بودجه برای تولید سیستم‌های هوش مصنوعی در این منطقه امسال به ۳۷۴.۲ میلیون دلار می‌رسد که نسبت به ۳۱۰.۳ میلیون دلار سال ۲۰۱۹ و ۲۶۱.۸ میلیون دلار سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.

بخش عمده صرف هزینه در حوزه هوش مصنوعی در خاورمیانه و آفریقا مربوط به بخش‌هایی همچون بانکداری و خرده فروشی است که ۳۳ درصد از کل سرمایه گذاری در این بخش را در برمی گیرد. رتبه بعدی در این زمینه مربوط به سرویس‌های هوش مصنوعی دولت‌ها و نیز صنعت ارتباطات و مخابرات است.

آی دی سی میزان صرف هزینه در حوزه هوش مصنوعی در برخی کشورها را بررسی کرده است. بر این اساس در امارات متحده عربی در سال ۲۰۳۰ حدود ۹۶ میلیارد دلار صرف هوش مصنوعی خواهد شد که این رقم برابر با ۱۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. عربستان در سال ۲۰۳۰ حدود ۱۳۵.۲ میلیارد دلار در این زمینه هزینه می‌کند که برابر با ۱۲.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. این رقم در مورد مصر در سال ۲۰۳۰ برابر با ۴۲.۷ میلیارد دلار است که برابر با ۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی مصر است.

کد مطلب 5005049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها