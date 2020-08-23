رونق هوش مصنوعی در خاورمیانه تا سال ۲۰۳۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، این رقم نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

آی دی سی همچنین پیش بینی کرده که صرف بودجه برای تولید سیستم‌های هوش مصنوعی در این منطقه امسال به ۳۷۴.۲ میلیون دلار می‌رسد که نسبت به ۳۱۰.۳ میلیون دلار سال ۲۰۱۹ و ۲۶۱.۸ میلیون دلار سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.

بخش عمده صرف هزینه در حوزه هوش مصنوعی در خاورمیانه و آفریقا مربوط به بخش‌هایی همچون بانکداری و خرده فروشی است که ۳۳ درصد از کل سرمایه گذاری در این بخش را در برمی گیرد. رتبه بعدی در این زمینه مربوط به سرویس‌های هوش مصنوعی دولت‌ها و نیز صنعت ارتباطات و مخابرات است.

آی دی سی میزان صرف هزینه در حوزه هوش مصنوعی در برخی کشورها را بررسی کرده است. بر این اساس در امارات متحده عربی در سال ۲۰۳۰ حدود ۹۶ میلیارد دلار صرف هوش مصنوعی خواهد شد که این رقم برابر با ۱۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. عربستان در سال ۲۰۳۰ حدود ۱۳۵.۲ میلیارد دلار در این زمینه هزینه می‌کند که برابر با ۱۲.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. این رقم در مورد مصر در سال ۲۰۳۰ برابر با ۴۲.۷ میلیارد دلار است که برابر با ۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی مصر است.