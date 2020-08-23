به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اسماعیل پور تا همین چند سال پیش به عنوان یکی از آزادکاران عنواندار تیم ملی رقیبی را پیش روی خود نمی‌دید. او با کوله باری از افتخارات متعدد جهانی و آسیایی، سابقه حضور در المپیک را هم دارد که البته با کمی بدشانسی نتوانست از این آوردگاه بزرگ صاحب مدال شود.

بی تردید مسعود یکی از بهترین شاگردان پدرش محمود اسماعیل پور بود که توانست در کنار دیگر چهره های نامدار کشتی شهرستان جویبار مازندران در عرصه ملی بدرخشد، اما مصدومیت شدید و به تبع آن چندین عمل جراحی، اجازه نداد این آزادکار بااخلاق کشورمان، راه قهرمانی را با سرعت و تداوم همیشگی طی کند.

اسماعیل پور مدتی به دلیل مصدومیت و طی کردن دوران نقاهت از میادین دور بود، اما رقابتهای لیگ کشتی امسال فرصتی است تا او در کسوت مربی، دوباره خود را وارد کارزار کشتی کند.

مسعود اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب خبر خداحافظی از دنیای کشتی گفت: به هیچ عنوان بحث خداحافظی من از دنیای کشتی مطرح نیست. ضمن اینکه در نظر دارم با حضور در لیگ، بیشتر از این از فضای کشتی دور نباشم، چرا که مصدومیت باعث شد تا مدتی نتوانم مثل گذشته به اهدافم در کشتی برسم.

نایب قهرمان کشتی آزاد جهان در خصوص آخرین وضعیت تمریناتش گفت: خوشبختانه مشکل مچ دستم تا حد زیادی برطرف شده و تمرینات سبک و مطلوبی را پشت سر می گذارم. همچنان به آینده امیدوارم و سعی می کنم به اهدافی که دارم برسم. البته قصدد ارم با مربیگری در لیگ دوباره وارد میدان شوم و برنامه هایی که در ذهن دارم اجرایی کنم.

اسماعیل پور در پایان افزود: پیش از این قرار بود در کادر فنی تیم دریاچه ارومیه به عنوان کمک مربی در لیگ حضور داشته باشم که این تیم انصراف داد و اعضای کادر فنی و کشتی گیرانش به تیم استقلال پیوستند. به همین دلیل هنوز چیزی مشخص نیست، اما من آماده ام همچنان در لیگ به عنوان مربی فعالیت داشته باشم.