به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مایکروسافت قابلیت دسترسی به امکانات گوشیهای هوشمند از طریق ویندوز ۱۰ را ارتقا بخشیده تا از اجرای راحت اپلیکیشنهای متنوع تلفن همراه در محیط ویندوز و از طریق رایانههای شخصی مطمئن شود.
پیش از این در زمان عرضه گوشی گلکسی نوت ۲۰ مایکروسافت و سامسونگ از همکاری با یکدیگر برای ارائه این خدمات خبر داده بودند. اجرای اپلیکیشنهای گوشیهای سامسونگ در محیط ویندوز ۱۰ در یک پنجره جدا صورت میگیرد و اجرای همزمان چند برنامه با استفاده از این قابلیت ممکن است.
همچنین میتوان این برنامهها را به محیط منوی استارت پین یا به بخش تسک بار منتقل کرد.
تعامل با این برنامهها نیز به راحتی با موس، صفحه کلید و لمس نمایشگر ممکن است. این خدمات برای کاربران اندروید ۹ به بالا در دسترس است. همچنین رایانه و گوشی باید از طریق یک شبکه وای فای به یکدیگر متصل باشند.
