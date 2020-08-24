به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن کلهری با اشاره به اینکه توافقی سه جانبه بین راهداری قم، اداره کل راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه راهها منعقد شده گفت: قرار است روکش آسفالت ظرف یکماه آینده ۵.۸ کیلومتر ابتدایی جاده قدیم قم تهران از سمت قم بازسازی شود.
مدیرکل راهداری استان قم:
روکش آسفالت جاده قدیم قم - تهران تا یک ماه آینده اصلاح می شود
قم - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم گفت: طی توافق سه جانبه مقرر شده در مدت یک ماه آینده روکش آسفالت شش کیلومتر ابتدای جاده قدیم قم - تهران بازسازی شود.
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