به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن کلهری با اشاره به اینکه توافقی سه جانبه بین راهداری قم، اداره کل راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه راه‌ها منعقد شده گفت: قرار است روکش آسفالت ظرف یکماه آینده ۵.۸ کیلومتر ابتدایی جاده قدیم قم تهران از سمت قم بازسازی شود.