تولید یک داروی گیاهی برای ترک اعتیاد/ داروهای قبلی جوابگو نبودند

اسکندر مؤمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به تولید یک داروی جدید گیاهی برای درمان اعتیاد اظهار کرد: داروهای موجود در بازار که برای ترک اعتیاد و درمان استفاده می‌شد، جوابگو نبود و ما تصویر مثبت و درستی از آنها نگرفتیم.

وی افزود: با توجه به علم روز دنیا، تحقیقات و مشاهداتی که انجام شده در یک بازه زمانی تصمیم بر آن گرفته شد که با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت‌های دانش بنیان این دارو در داخل کشور تولید شود.

منتظر مجوز سازمان غذا و دارو هستیم

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این دارو در مراحل پایانی و کسب اجازه و یا همان مجوز از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت است که بعد از اخذ مجوز از آن نهاد از این دارو رونمایی می‌شود و در مراکز درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تجربیات دنیا نشان می‌دهد این داروی گیاهی تأثیر بسیار خوبی در بهبود و درمان معتادان داشته است و همچنین به رفع قاچاق و مسائل دیگری که به این حوزه مربوط می‌شود کمک بسیاری کرده است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این دارو کشف خود ما است یا نمونه خارجی دارد، گفت: این دارو نمونه‌های خارجی دارد و در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد اما ما در داخل کشور خودمان آن را تولید کرده‌ایم و تنها این دارو در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرد نه نمونه‌های خارجی.