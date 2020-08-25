۱۴۰هزار خانوارعشایری از آب سالم برخوردارند/اختصاص۱۸۰میلیارداعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، کرمعلی قندالی در سخنانی با اشاره به بهره مندی ۹۵ درصد عشایر کشور از راه دسترسی مناسب، اظهار داشت: ۶۶ هزار کیلومتر راه دسترسی برای عشایر احداث شده است.

وی با بیان اینکه ۴۱۲ طرح عشایری در مناطق عشایری کشور اجرایی شده است، تصریح کرد: یکی از این طرح‌ها تأمین آب برای عشایر و دام عشایر است که با اجرای آن تلفیقی از بحث تولید و اشتغال و سکونت را خواهیم داشت.

رئیس سازمان امور عشایر کشور با تاکید بر اینکه در سال گذشته، ۲۵۳ میلیارد تومان اعتبار به حوزه آب آشامیدنی مورد نیاز عشایر اختصاص یافت و ۴۱۲ پروژه اجرا شد، افزود: با اجرای این پروژه‌ها ۱۷ هزار خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.

قندالی با اشاره به اینکه امسال هم ۱۸۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به حوزه آب آشامیدنی عشایر اختصاص یافته است، گفت: ‬ با احتساب پروژه‌هایی که امسال اجرا می‌شود در مجموع طی دو سال، ۲۵ هزار خانوار عشایری از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می‌شوند.

وی یادآور شد: هم اکنون بیش از ۱۴۰ هزار خانوار از آب آشامیدنی سالم برخوردارند.