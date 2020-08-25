روند متفاوت تغییر قیمت ۲ شاخص‌ نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت رویترز، قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز دوشنبه (سوم شهریورماه) ۴۵ دلار و ۱۳ سنت و قیمت شاخص دبلیوتیآی آمریکا ۴۲ دلار و ۶۲ سنت بود.
روند تغییر قیمت شاخصهای نفت خام امروز متفاوت بود، زیرا معاملهگران از طرفی با کاهش شدید تولید در سواحل خلیج مکزیک آمریکا در پی طوفانهای گرمسیری دوقولوی مارکو و لورا و از طرفی دیگر با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در آسیا و اروپا روبهرو بودند.
استفان اینز، استراتژیست ارشد بازار مؤسسه آکسیتریدر در این باره گفت: جهش شمار دکلهای حفاری آمریکا در هفته گذشته و دادههای متفاوت درباره موارد ابتلا به ویروس کرونا دراین هفته تأثیری منفی بر قیمت نفت دارد، اما به لطف اختلال احتمالی در پی دو طوفان جداگانهای که بهسوی منطقه ساحل خلیج مکزیک آمریکا در حرکت است از بار منفی تغییرهای قیمتی کاسته شده است.
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