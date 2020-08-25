بازیکنان ارومیه عملکرد ضعیفی داشتند/حریف را دست کم گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اکبری عصر سه شنبه بعد از پایان بازی با تیم شهرداری ورامین در تورنمنت چهارجانبه "جام دریاچه ارومیه" در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: بازیکنانم امروز حریف را دستکم گرفته و نتوانستند انتظارات و توان اصلی خود را به نمایش بگذارند.
وی با بیان اینکه بازیکنان نسبت به تمرینات و انتظاری که از آنان داشتم، عملکرد ضعیفی داشتند و با ترس و استرس بازی کردند، افزود: دستکم گرفتن تیم حریف و خود بزرگبینی بازیکنان در این بازی و البته جنگندگی بیشتر بازیکنان تیم شهرداری ورامین نتیجه را به سود حریف رقم زد.
سرمربی شهرداری ارومیه در خصوص شرایط تیمش برای حضور در لیگ برتر گفت: از نظر آمادگی جسمانی، آماده حضور در لیگ برتر و رقابت با حریفانمان هستیم و این مسابقات را رقابتی برای برطرف کردن نقاط ضعف تیم میدانم.
وی در مورد نبود تماشاگران در مسابقات لیگ برتر پیشرو اضافه کرد: نبود هواداران به شدت احساس میشود و امیدواریم با ریشهکن شدن بیماری کرونا شاهد حضور هواداران در بازیهایمان باشیم.
مجید تابشنژاد سرمربی شهرداری ورامین نیز در این نشست خبری با تمجید عملکرد بازیکنان تیمش گفت: توانستیم با ارائه یک بازی خوب نتیجه لازم را کسب کنیم.
وی افزود: برد و باخت در این مسابقات مهم نیست و تلاش ما رسیدن به حداکثر آمادگی برای حضور قدرتمند در لیگ برتر است.
تیم والیبال شهرداری ارومیه در تورنمنت چهارجانبه «جام دریاچه ارومیه» در اولین دیدار این مسابقات نتیجه را به تیم شهرداری وارمین واگذار کرد.
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